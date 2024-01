Novak Djokovic şi Carlos Alcaraz luptă şi pentru primul loc ATP la Australian Open! Toate calculele de la Melbourne - Antena Sport

Reclamă

Din urmă vine tare Carlos Alcaraz, cel care l-a învins pe Djokovic în finala de la Wimbledon de anul trecut. În 2023, Djokovic a câştigat trei din cele patru turnee de Grand Slam.

Djokovic are de apărat 2000 de puncte, el fiind campionul din urmă cu un an de la Melbourne. De partea cealaltă, Carlos Alcaraz nu are de apărat puncte, el neparticipând la ediţia din 2023 de la Antipozi.

Novak Djokovic rămâne pe primul loc în clasamentul ATP dacă:

Alcaraz nu ajunge în semifinale;

Ajunge în aceeaşi fază ca Alcaraz;

Ajunge în finală şi Alcaraz nu câştigă turneul;

Câştigă turneul.

Carlos Alcaraz va urca pe locul 1 ATP dacă:

Ajunge în sferturi şi Djokovic nu ajunge în această fază a turneului;

Ajunge în semifinale şi Djokovic pierde în sferturi sau mai devreme;

Ajunge în finală şi adversarul său nu este Djokovic;

Câştigă turneul.

Supremaţia lui Novak Djokovic, ameninţată de Holger Rune!

Holger Rune, unul dintre cei mai promiţători jucători din circuitul ATP, are deja două victorii în faţa campionului sârb. Prima a venit în finala turneului ATP Masters 1000 de la Paris din 2022, iar a doua a venit în sferturile de finală ale turneului ATP Masters 1000 de la Roma.

Rune speră acum să poată câştiga în faţa sârbului şi într-un turneu de Grand Slam. Cei doi s-au întâlnit o singură dată la un asemenea turneu, în 2021, la US Open, când Nole s-a impus în patru seturi. Danezul a lansat un apel înainte de Australian Open, spunând că toţi jucătorii din circuit trebuie să încerce să oprească supremaţia sârbului şi să îl „dea jos” de pe primul loc ATP. „Trebuie să-l învingem pe Djokovic nu doar o dată, ci regulat. Am demonstrat că se poate, l-am învins încă din 2022, Sinner l-a învins și el, dar Novak încă câștigă trei din cele patru turnee de Grand Slam. Și a fost la un pas să ia și Wimbledonul. Deci nu este suficient ceea ce facem, trebuie să facem tot ce ne stă în putere ca să-l scoatem de acolo, de pe primul loc. Nu l-am învins niciodată într-un Grand Slam, dar nimic nu este imposibil. Cred însă că e mai dificil, se simte confortabil în turneele de Grand Slam, în care se joacă după sistemul cel mai bun din cinci seturi, are experiență superioară. Știe şi el, chiar dacă e condus cu două seturi la zero, tot poate întoarce soarta meciului”, a declarat Holger Rune, potrivit express.co.uk. Holger Rune vine după o finală pierdută în faţa bulgarului Grigor Dimitrov. Duminică, în ultimul act de la Brisbane, Dimitrov s-a impus cu 7-6(5), 6-4, după 2 ore şi 19 minute de joc.