Transferul scăpat printre degete de Interul lui Cristi Chivu. Mutarea, întoarsă din drum de suporteri - Antena Sport

Ademola Lookman nu este singurul jucător “țintit” în această perioadă de mercato de Inter Milano. În timp ce conducerea “nerazzurră” a discutat cu Atalanta pentru mutarea nigerianului, șefii grupării de pe Meazza au mai pus ochii și pe alți jucători, iar unul dintre ei era Manu Kone.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mijlocașul central al Romei era extrem de aproape de a ajunge la vicecampioana Italiei, însă suporterii capitolonilor au întors din drum transferul.

Manu Kone nu va mai ajunge la Inter

Potrivit celor de la Gazzetta dello Sport, mutarea francezului în vestiarul lui Cristi Chivu părea ca și făcută în urmă cu 24 de ore. Directorul sportiv de la Roma ajunsese la un acord cu șefii de pe Giuseppe Meazza și le oferise “nerazzurrilor” posibilitatea să negocieze situația contractuală cu Manu Kone.

Conducerea “giallorossilor” au sesizat însă reacția fanilor la aflarea acestei vești, suporterii fiind extrem de indignați de posibila plecare a francezului. Sursa citată anterior punctează că acest aspect a contat enorm în decizia clubului de a-l scoate pe Kone de pe lista de transferuri și de a-l păstra la echipa lui Gian Piero Gasperini, care îl consideră un om de bază pentru sezonul viitor.

🚨🟡🔴 AS Roma informed Inter also with formal club to club communication about decision to reject approach for Manu Koné.

Friedkin family considers Koné not for sale after Gian Piero Gasperini indicated Manu as crucial player. pic.twitter.com/M31Ysn5DTM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2025