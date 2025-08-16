Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Transferul scăpat printre degete de Interul lui Cristi Chivu. Mutarea, întoarsă din drum de suporteri - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Transferul scăpat printre degete de Interul lui Cristi Chivu. Mutarea, întoarsă din drum de suporteri

Transferul scăpat printre degete de Interul lui Cristi Chivu. Mutarea, întoarsă din drum de suporteri

Andrei Nicolae Publicat: 16 august 2025, 10:14

Comentarii
Transferul scăpat printre degete de Interul lui Cristi Chivu. Mutarea, întoarsă din drum de suporteri

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Ademola Lookman nu este singurul jucător “țintit” în această perioadă de mercato de Inter Milano. În timp ce conducerea “nerazzurră” a discutat cu Atalanta pentru mutarea nigerianului, șefii grupării de pe Meazza au mai pus ochii și pe alți jucători, iar unul dintre ei era Manu Kone.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mijlocașul central al Romei era extrem de aproape de a ajunge la vicecampioana Italiei, însă suporterii capitolonilor au întors din drum transferul.

Manu Kone nu va mai ajunge la Inter

Potrivit celor de la Gazzetta dello Sport, mutarea francezului în vestiarul lui Cristi Chivu părea ca și făcută în urmă cu 24 de ore. Directorul sportiv de la Roma ajunsese la un acord cu șefii de pe Giuseppe Meazza și le oferise “nerazzurrilor” posibilitatea să negocieze situația contractuală cu Manu Kone.

Conducerea “giallorossilor” au sesizat însă reacția fanilor la aflarea acestei vești, suporterii fiind extrem de indignați de posibila plecare a francezului. Sursa citată anterior punctează că acest aspect a contat enorm în decizia clubului de a-l scoate pe Kone de pe lista de transferuri și de a-l păstra la echipa lui Gian Piero Gasperini, care îl consideră un om de bază pentru sezonul viitor.

Reclamă
Reclamă

AS Roma și-ar fi dorit să îl vândă pe mijlocașul lor, astfel încât să strângă bani pentru a forța mutările lui Sancho și Bailey, care au tot fost asociați cu un transfer pe Olimpico. Mutarea nereușită a lui Kone pe Meazza reprezintă o nouă lovitură pentru Cristi Chivu, care și l-ar fi dorit și pe Giovanni Leoni, ajuns la Liverpool, la care se adaugă și Ademola Lookman, a cărui situație încă este incertă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Vremea la extreme. Cod portocaliu de caniculă în vest, cod galben de furtuni în mai multe judeţe
Observator
Vremea la extreme. Cod portocaliu de caniculă în vest, cod galben de furtuni în mai multe judeţe
Cine este bărbatul cu freză bizară și lanț gros la gât surprins în Ibiza. Imaginile cu el au devenit virale pe internet
Fanatik.ro
Cine este bărbatul cu freză bizară și lanț gros la gât surprins în Ibiza. Imaginile cu el au devenit virale pe internet
11:50
Giovanni Becali a dat verdictul înainte de “dubla” dintre FCSB și Aberdeen. Ce șanse are campioana
11:32
Dennis Man, subiect de discuție pentru antrenorul lui PSV. Ce a spus despre posibilitatea de a-l vedea în teren
11:31
Arne Slot, după Liverpool – Bournemouth 4-2: “Mi-ar fi plăcut ca la 2-2 să-l pot trimite în teren pe Diogo Jota”
11:04
“Mai am 8”. Mesajul scurt postat de Mihai Stoica după calificarea FCSB-ului în play-off-ul Europa League
10:43
OFICIAL | Kingsley Coman a devenit coleg cu Ronaldo! Internaţionalul francez a semnat cu Al Nassr
10:42
Ovidiu Ionescu și Adina Diaconu luptă în calificări la Europe Smash – Sweden (LIVE VIDEO, AntenaPLAY). Ora meciurilor
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” 3 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” 4 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență 5 Daniel Pancu, uluit de un titular de la FCSB, după returul cu Drita: „E minunat, toți antrenorii și l-ar dori” 6 Echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi! Salariu de 1 milion de euro pentru fiul lui Gică Hagi
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”