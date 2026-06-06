Maja Chwalinska i-a făcut pe toţi să râdă după finala de la Roland Garros: “Mirra e de vină!”

Finala de la Roland Garros a fost decisă rapid, după un start echilibrat de meci, în care fiecare dintre cele două jucători a făcut câte 2 break-uri.
Totuşi, Mirra Andreeva a punctat mai bine în momentele decisive ale primului set şi în final a câştigat, 6-3, 6-2, duelul cu Maja Chwalinska.
Ce a spus Maja Chwalinska după finala de la Roland Garros
Jucătoarea din Polonia a fost pusă pe glume după finalul partidei, la ceremonia de premiere, când a lăudat-o pe adversara sa. Maja Chwalinska a spus că Mirra Andreeva a fost prea bună şi de asta a obţinut trofeul la Roland Garros.
“Îi transmit felicitările mele lui Mirra. O jucătoare incredibilă, foarte tânără şi foarte talentată. E puţin enervant, să fiu sinceră”, a glumit Maja Chwalinska, moment în care publicul a izbucnit în râs.
“Vreau să le mulţumesc tuturor care au venit astăzi la meci şi nu numai. În toate aceste 3 săptămâni. Mulţumesc pentru susţinere. Chiar am simţit sprijinul vostru. Sunt foarte recunoscătoare. Mi-aş fi dorit să fiu mult mai bună astăzi, dar Mirra a fost extraordinară aşa că să spun că e vina ei. Am dat tot ce am avut mai bun. Paris o să rămână mereu în inima mea”, a mai spus Maja Chwalinska.
Maja Chwalinska a ajuns în finala după ce a fost în calificări
Maja Chwalinska a bifat o performanţă incredibilă, după ce a început turneul în calificări. Sportiva din Polonia a devenit astfel prima jucătoare din istoria Roland Garros care porneşte din calificări şi ajunge în ultimul act al competiţiei.
Acesta are o poveste incredibilă în spate. Ea a suferit de depresie în urmă cu câţiva ani şi a dezvăluit că nu voia să iasă din casă, fiind într-o situaţie dificilă din punct de vedere mental. De asemenea, a trecut prin greutăţi şi pe parcursul turneului din Franţa. Chiar a rămas fără bani pentru cazare, asta pentru că anticipase un parcurs mult mai scurt în competiţie.
Acum, însă, o să aibă parte de un premiu important, şi va putea să nu-şi mai facă probleme de nivel monetar în viitorul apropiat.
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