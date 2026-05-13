Ce a spus Coco Gauff despre Sorana Cîrstea, înaintea bătăliei din semifinalele turneului de la Roma

Coco Gauff (4 WTA, 22 de ani) a oferit declaraţii despre Sorana Cîrstea (27 WTA, 36 de ani), înaintea duelului din semifinalele turneului de la Roma. Partida va avea loc joi, după ora 16:00.

Coco Gauff a învins-o pe Mirra Andreeva în trei seturi, în sferturile de la Roma, scor 4-6, 6-2, 6-4. De cealaltă parte, pentru calificarea în “careul de aşi”, Sorana Cîrstea a trecut de Jelena Ostapenko, scor 6-1, 7-6.

Coco Gauff, laude pentru Sorana Cîrstea, înaintea confruntării din semifinalele de la Roma

Coco Gauff a oferit declaraţii la finalul meciului cu Mirra Andreeva. Americanca a lăudat-o pe Sorana Cîrstea şi a amintit de meciul încins de la Madrid, de la finalul lunii trecut, câştigat cu greu în faţa româncei.

“Încerc doar să fiu din nou acolo din punct de vedere mental. Am avut un avantaj mare în setul al treilea și a fost puțin ușor, dar Mirra este o jucătoare grozavă. Mă bucur că am reușit să câștig. Nu știu câte mingi de meci au fost.

Sorana e o jucătoare foarte puternică, mi-a fost greu să o înving la Madrid, în meciul de 3 seturi, a fost dificil și un meci intens”, a declarat Coco Gauff, conform digisport.ro, după calificarea în semifinalele de la Roma.