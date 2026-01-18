Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026 - Antena Sport

Home | Tenis | Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026

Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026

Dan Roșu Publicat: 18 ianuarie 2026, 7:39

Comentarii
Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026

Gabriela Ruse, în timpul unui meci - Profimedia Images

Gabriela Ruse s-a calificat în turul 2 de la Australian Open 2026, după ce a eliminat-o în prima rundă pe Dayana Yastremska. Românca s-a impus cu 6-4, 7-5, după un meci care a durat o oră şi 49 de minute.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Primul break al partidei a venit la 2-2 în primul set, atunci când Gabriela s-a impus pe serviciul favoritei 26. Yastremska a făcut rebreak-ul la 3-3 şi a trecut apoi în avantaj. Ultimele 3 game-uri i-au aparţinut însă sportivei noastre.

Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open

Al doilea set a început perfect pentru Ruse, care a ajuns repede la 4-0, dar adversara ei a dus setul în prelungiri, la 5-5. După ce a ratat 4 mingi de meci, Ruse s-a impus cu 6-4, 7-5.

Gabriela şi-a egalat astfel cea mai bună peformanţă a ei la Melbourne, acolo unde a mai atins turul 2 în 2022 şi 2025. În turul secund, ea se va întâlni cu învingătoarea dintre Yulia Starodubtseva (locul 110 WTA) și Ajla Tomljanovic (locul 76 WTA).

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentele dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă
Observator
Momentele dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă
Obiceiul pe care îl are Ion Țiriac. Ce își spune miliardarul în momentul în care se uită în oglindă
Fanatik.ro
Obiceiul pe care îl are Ion Țiriac. Ce își spune miliardarul în momentul în care se uită în oglindă
10:42
VIDEOOklahoma City Thunder, eşec în deplasare cu Miami Heat. Bam Adebayo, jucătorul meciului
10:29
Victoriile Faimoșilor au continuat aseară, într-o ediție Survivor, lider de audiență
10:15
Cristi Chivu, gata de duelul “de foc” din Champions League, după o nouă victorie a lui Inter în Serie A: “Ştim ce valoare avem”
9:48
Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună”
9:13
“A produs foarte puţin”. Discurs ferm după ce Rapid a învins-o la limită pe Metaloglobus, în primul meci din 2026
8:44
Nicolae Stanciu, tot mai aproape să semneze cu noua echipă. Căpitanul naţionalei e OUT de la Genoa
Vezi toate știrile
1 Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” 2 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 3 Gigi Becali le impune doi jucători în echipă lui Charalambous şi Pintilii: “Vreau să-i văd” 4 Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain. Nota primită de fostul mijlocaș de la FCSB, după meciul cu două eliminări 5 FotoAfacerea de 30 de milioane de euro pornită de Dumitru Dragomir! Totul are legătură cu Gigi Becali: “Cel mai bun” 6 Gigi Becali a vorbit la telefon cu Moruţan, pentru a-l convinge să vină la FCSB: “I-am spus ce salariu îi dau”
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham