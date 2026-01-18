Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026 - Antena Sport

Gabriela Ruse s-a calificat în turul 2 de la Australian Open 2026, după ce a eliminat-o în prima rundă pe Dayana Yastremska. Românca s-a impus cu 6-4, 7-5, după un meci care a durat o oră şi 49 de minute.

Primul break al partidei a venit la 2-2 în primul set, atunci când Gabriela s-a impus pe serviciul favoritei 26. Yastremska a făcut rebreak-ul la 3-3 şi a trecut apoi în avantaj. Ultimele 3 game-uri i-au aparţinut însă sportivei noastre.

Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open

Al doilea set a început perfect pentru Ruse, care a ajuns repede la 4-0, dar adversara ei a dus setul în prelungiri, la 5-5. După ce a ratat 4 mingi de meci, Ruse s-a impus cu 6-4, 7-5.

Gabriela şi-a egalat astfel cea mai bună peformanţă a ei la Melbourne, acolo unde a mai atins turul 2 în 2022 şi 2025. În turul secund, ea se va întâlni cu învingătoarea dintre Yulia Starodubtseva (locul 110 WTA) și Ajla Tomljanovic (locul 76 WTA).