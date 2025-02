Gestul făcut de Sorana Cîrstea, la doar câteva minute după ce Simona Halep şi-a anunţat retragerea din tenis. Imagini emoţionante - Antena Sport

Gestul făcut de Sorana Cîrstea, la doar câteva minute după ce Simona Halep şi-a anunţat retragerea din tenis. Imediat după discursul emoţionant, Halep s-a dus şi s-a îmbrăţişat cu persoanele apropiate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Simona Halep a mers direct la tatăl său cu care s-a îmbrăţişat şi a continuat să facă acelaşi lucru şi cu cei apropiaţi. Horia Tecău, dar şi colegele din echipa României din Billie Jean King au îmbrăţişat-o pe Simona.

Gestul făcut de Sorana Cîrstea, la doar câteva minute după ce Simona Halep şi-a anunţat retragerea din tenis

O imagine emoţionantă a oferit-o Simona Halep şi Sorana Cîrstea. Cele două s-au îmbrăţişat preţ de mai multe secunde şi au oferit o imagine emoţionantă. (VEZI IMAGINI EMOŢIONANTE CU SORANA CÂRSTEA ŞI SIMONA HALEP ÎN GALERIA FOTO)

Simona Halep şi-a anunţat retragerea din tenis

Simona Halep şi-a anunţat retragerea din tenis. Anunţul a fost făcut după înfrângerea din primul tur de la Transylvania Open.

„La început, cred că am fost puțin tensionată și e normal, eram foarte entuziasmată să joc din nou aici. Este minunat, special să fim toate (n.r. româncele) la același turneu. Nu știu dacă s-a mai întâmplat până acum. Îmi place foarte mult că suntem toate aici, îmi pare rău pentru cele care au ieșit din turneu. Ceea ce am realizat în tenis nici nu visam. Familia mea a fost tot timpul alături de mine. Fără ei nu aş fi ceea ce sunt astăzi. Iau această decizie cu sufletul împăcat şi întotdeauna am fost realistă cu mine. Corpul meu nu mai duce atât de mult. De aceea am vrut să vin astăzi la Cluj, să joc în faţa dumneavoastră şi să îmi uau la revedere de pe terenul de tenis. Mă bucur mult că aţi venit. Pentru moment, este ultima dată când am jucat aici.