Naomi Osaka şi-a cerut scuze după finala cu Victoria Mboko de la Montreal: "Eram puţin distrasă" - Antena Sport

Naomi Osaka şi-a cerut scuze după finala cu Victoria Mboko de la Montreal: "Eram puţin distrasă"

Tenis | WTA

Naomi Osaka şi-a cerut scuze după finala cu Victoria Mboko de la Montreal: “Eram puţin distrasă”

Publicat: 9 august 2025, 16:40

Naomi Osaka şi-a cerut scuze după finala cu Victoria Mboko de la Montreal: Eram puţin distrasă

Naomi Osaka, după finala de la Montreal / Profimedia

Naomi Osaka a pierdut finala turneului WTA 1000 de la Montreal în faţa noii senzaţii a tenisului feminin, Victoria Mboko. În vârstă de numai 18 ani, canadianca a trecut de patru foste câştigătoare de Grand Slam pentru a cuceri cel mai important trofeu al carierei sale.

De asemenea, Mboko a declarat că Naomi Osaka este un adevărat idol pentru ea. Cu toate acestea, cvadrupla câştigătoare de Grand Slam nu a menţionat nimic legat de succesul lui Mboko în scurtul său discurs de la finalul ultimului act de la Montreal.

Naomi Osaka şi-a cerut scuze după finala de la Montreal

Naomi Osaka a explicat atitudinea sa de la finalul turneului de la Montreal, în care a fost învinsă de canadienca Victoria Mboko, în vârstă de doar 18 ani.

La finalul meciului, în timpul ceremoniei de premiere, fostul numărul 1 mondial nu şi-a felicitat adversara şi nici nu i-a menţionat numele în discursul său. O atitudine foarte surprinzătoare, care a provocat reacţii vehemente pe reţelele de socializare.

Victoria Mboko şi Naomi Osaka, după finala de la Montreal / Profimedia
Victoria Mboko şi Naomi Osaka, după finala de la Montreal / Profimedia

„Mulţumesc, Montreal, a fost cu adevărat o aventură frumoasă. Vreau să-mi cer scuze şi să o felicit pe Victoria. Ai jucat un meci superb şi ai o carieră incredibilă în faţă! Îmi dau seama că nu te-am felicitat pe teren.

Sincer, eram puţin distrasă, foarte concentrată să nu repet acelaşi discurs ca în finala de la Indian Wells 2018 sau situaţia Jenny/Jennifer, aşa că am încercat să-mi fac discursul cât mai scurt posibil. Mulţumesc tuturor pentru această săptămână, ne vedem la New York”, a explicat jucătoarea extrem de dezamăgită după această înfrângere, notează news.ro.

Ea se referă la nervozitatea care o cuprinsese înainte de a ţine discursul de câştigătoare la finalul turneului de la Indians Well în 2018. Apoi, ea evocă momentul în care a greşit numele adversarei sale, Jennifer Brady, atunci când a felicitat-o după finala Australian Open din 2021. Osaka câştigase titlul, iar greşeala ei a fost percepută de mulţi ca o dovadă de aroganţă.

