Naomi Osaka şi-a cerut scuze după finala cu Victoria Mboko de la Montreal: "Eram puţin distrasă" - Antena Sport

Naomi Osaka a pierdut finala turneului WTA 1000 de la Montreal în faţa noii senzaţii a tenisului feminin, Victoria Mboko. În vârstă de numai 18 ani, canadianca a trecut de patru foste câştigătoare de Grand Slam pentru a cuceri cel mai important trofeu al carierei sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De asemenea, Mboko a declarat că Naomi Osaka este un adevărat idol pentru ea. Cu toate acestea, cvadrupla câştigătoare de Grand Slam nu a menţionat nimic legat de succesul lui Mboko în scurtul său discurs de la finalul ultimului act de la Montreal.

Naomi Osaka şi-a cerut scuze după finala de la Montreal

Naomi Osaka a explicat atitudinea sa de la finalul turneului de la Montreal, în care a fost învinsă de canadienca Victoria Mboko, în vârstă de doar 18 ani.

La finalul meciului, în timpul ceremoniei de premiere, fostul numărul 1 mondial nu şi-a felicitat adversara şi nici nu i-a menţionat numele în discursul său. O atitudine foarte surprinzătoare, care a provocat reacţii vehemente pe reţelele de socializare.

„Mulţumesc, Montreal, a fost cu adevărat o aventură frumoasă. Vreau să-mi cer scuze şi să o felicit pe Victoria. Ai jucat un meci superb şi ai o carieră incredibilă în faţă! Îmi dau seama că nu te-am felicitat pe teren.