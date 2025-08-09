Stefano Vukov, fostul antrenor al Elenei Rybakina, a scăpat de suspendare! Anunţul oficial făcut de WTA - Antena Sport

Închide meniul
Stefano Vukov, fostul antrenor al Elenei Rybakina, a scăpat de suspendare! Anunţul oficial făcut de WTA

Publicat: 9 august 2025, 18:59

Stefano Vukov, fostul antrenor al Elenei Rybakina, a scăpat de suspendare! Anunţul oficial făcut de WTA

Elena Rybakina şi Stefano Vukov, la US Open 2022 / Profimedia

Fostul antrenor al Elenei Rybakina, Stefano Vukov, poate primi din nou acreditarea pentru turneele WTA, după ce suspendarea provizorie a fost ridicată de către forul de conducere al tenisului feminin, relatează Reuters.

Rîbakina a pus capăt parteneriatului de cinci ani cu Vukov în august anul trecut, cu câteva zile înainte de US Open, înainte de a-l numi pe fostul mentor al lui Novak Djokovici, Goran Ivanisevic, pentru sezonul 2025, colaborare care s-a dovedit a fi scurtă şi fără rezultate.

Stefano Vukov poate reveni la turneele WTA

WTA a confirmat în ianuarie că l-a suspendat provizoriu pe Vukov din cauza unei potenţiale încălcări a codului de conduită, în aşteptarea rezultatului unei anchete.

Însă fosta campioană de la Wimbledon, Rybakina, l-a reangajat în echipa sa în timp ce lucra cu Ivanisevic, stârnind îngrijorarea comunităţii tenisului.

„WTA se angajează pe deplin să ofere un mediu sigur şi respectuos pentru toţi sportivii şi ceilalţi participanţi, aşa cum se prevede în codul de conduită şi codul de protecţie al WTA”, a precizat WTA.

„Orice sancţiuni aplicate în urma încălcării acestor norme de protecţie sunt analizate cu atenţie şi pot fi contestate în faţa unui tribunal independent. Deşi detaliile cazului rămân confidenţiale, putem confirma că Vukov este eligibil să primească acreditare pentru evenimentele WTA.”

WTA nu a precizat cine a depus plângerea împotriva lui Vukov.

Vukov, care a condus-o pe Rybakina către titlu la All England Club în 2022, neagă orice faptă reprobabilă şi a declarat pentru The Athletic că „nu a abuzat niciodată de nimeni” după ce publicaţia a raportat pentru prima dată despre suspendarea provizorie.

Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitulTrump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
Rybakina a susţinut că Vukov nu a maltratat-o şi a declarat anterior că nu este mulţumită de antrenorii şi comentatorii care vorbesc despre această situaţie.

