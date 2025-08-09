Stefano Vukov, fostul antrenor al Elenei Rybakina, a scăpat de suspendare! Anunţul oficial făcut de WTA - Antena Sport

Fostul antrenor al Elenei Rybakina, Stefano Vukov, poate primi din nou acreditarea pentru turneele WTA, după ce suspendarea provizorie a fost ridicată de către forul de conducere al tenisului feminin, relatează Reuters.

Rîbakina a pus capăt parteneriatului de cinci ani cu Vukov în august anul trecut, cu câteva zile înainte de US Open, înainte de a-l numi pe fostul mentor al lui Novak Djokovici, Goran Ivanisevic, pentru sezonul 2025, colaborare care s-a dovedit a fi scurtă şi fără rezultate.

Stefano Vukov poate reveni la turneele WTA

WTA a confirmat în ianuarie că l-a suspendat provizoriu pe Vukov din cauza unei potenţiale încălcări a codului de conduită, în aşteptarea rezultatului unei anchete.

Însă fosta campioană de la Wimbledon, Rybakina, l-a reangajat în echipa sa în timp ce lucra cu Ivanisevic, stârnind îngrijorarea comunităţii tenisului.

„WTA se angajează pe deplin să ofere un mediu sigur şi respectuos pentru toţi sportivii şi ceilalţi participanţi, aşa cum se prevede în codul de conduită şi codul de protecţie al WTA”, a precizat WTA.