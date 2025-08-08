Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jannik Sinner, al doilea jucător care s-a calificat la Turneul Campionilor 2025 - Antena Sport

Home | Tenis | Jannik Sinner, al doilea jucător care s-a calificat la Turneul Campionilor 2025

Jannik Sinner, al doilea jucător care s-a calificat la Turneul Campionilor 2025

Publicat: 8 august 2025, 19:15

Comentarii
Jannik Sinner, al doilea jucător care s-a calificat la Turneul Campionilor 2025

Jannik Sinner, la Wimbledon / Profimedia Images

Jannik Sinner a devenit vineri al doilea jucător calificat pentru Turneul Campionilor, Nitto ATP Finals 2025.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jannik Sinner este liderul clasamentului ATP şi este singurul jucător care a ocupat această poziţie în cursul anului 2025. Italianul în vârstă de 23 de ani a deţinut primul loc timp de 60 de săptămâni consecutive şi îşi va apăra titlul obţinut în 2024, când s-a impus în finala Turneului Campionilor.

Sinner, al doilea jucător calificat la Turneul Campionilor, după Carlos Alcaraz

În anul 2025, Sinner s-a bucurat de un parcurs remarcabil, câştigând două trofee majore pentru al doilea sezon consecutiv şi ajungând în finala ATP Masters 1000 la Roma. Sinner şi-a apărat cu succes coroana la Australian Open şi a ieşit victorios la Wimbledon pentru prima dată, jucând şi finala de la Roland Garros, pierdută în faţa lui Alcaraz. Alcaraz era primul jucător calificat la Turneul Campionilor 2025.

Turneul Campionilor, Nitto ATP 2025, se va disputa la Torino, pe Inalpi Arena.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
Observator
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
Câinii de la Cernobîl, adevărați mutanți în libertate. Ce schimbări șocante au suferit animalele din cauza radiațiilor
Fanatik.ro
Câinii de la Cernobîl, adevărați mutanți în libertate. Ce schimbări șocante au suferit animalele din cauza radiațiilor
20:00
Lovitură pentru Barcelona! Ce se va întâmpla la primul meci din Champions League
19:39
“Căpitanul meu” Mesajul lui Radu Drăguşin pentru Son, după ce starul sud-coreean a plecat de la Tottenham!
19:33
Dan Petrescu s-a decis. Un jucător e OUT de la CFR Cluj
19:02
Daria Vrînceanu, argint la Campionatele Europene U20! Cea mai bună performanţă din carieră pentru atletă
18:42
FRF a schimbat regulamentul, după ce Gigi Becali s-a revoltat! Prima reacţie a patronului FCSB-ului
18:40
Arsenal și-a asigurat serviciile unui puști cotat la 55 de milioane de euro! Anunțul oficial
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat 2 “A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult” 3 Gigi Becali a văzut lacrimile din ochii lui Daniel Bîrligea și a reacționat: “A distrus dușmanul” 4 Revenire importantă la Dinamo. Fotbalistul care n-a prins vreun minut în noul sezon poate debuta cu Metaloglobus 5 Astăzi se face mutarea confirmată și de Gigi Becali: “Împrumut cu opțiune de cumpărare” 6 “Gata!” Gigi Becali schimbă jucătorul U21 la FCSB: “Dacă vrea să joace, ce să fac?”
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat