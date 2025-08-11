Aroganţa lui Gigi Becali! Mesaj dur pentru rivale: "Eu aşa cred" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali lansează o nouă aroganţă la adresa rivalelor din Liga 1. Chiar dacă FCSB a ajuns la trei înfrângeri consecutive după ce a pierdut şi meciul contra celor de la Unirea Slobozia, scor 0-1, latifundiarul din Pipera e convins că echipa sa se va bate la titlu. Mai mult, spune că doar CFR Cluj o poate împiedica pe FCSB în acest sezon.

Gigi Becali continuă să creadă în echipa sa. Asta chiar dacă FCSB este în criză de formă şi se află mai aproape de retrogradare decât de primele locuri ale clasamentului.

Gigi Becali, mesaj dur pentru Rapid şi Universitatea Craiova

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB a dat verdictul. În ciuda înfrângerii cu Unirea Slobozia şeful campioanei a spus clar. CFR Cluj este contracandidata echipei sale în campionat. Mai mult, latifundiarul din Pipera, nu le exclude pe Universitatea Craiova și Rapid, care se află în prezent în fruntea Ligii 1.

”Eu spun că ne batem cu CFR Cluj la titlu, nu spun că nu le bag în seamă pe Craiova și Rapid. Eu cred că CFR (n.r. va fi contracandidata FCSB-ului la titlu), nu spun că le ignor pe celelalte”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.

FCSB se află pe locul 12 în campionat, cu patru puncte. CFR Cluj e pe 13, tot cu patru puncte.

Gigi Becali, replică devastatoare pentru Dan Şucu

Gigi Becali a spus clar. Se consideră șeful restului patronilor din Liga 1. L-a ironizat pe rivalul său din Giuleşti când a auzit ce acuzaţii i se aduc. „Dacă el crede că e pe loc… Îi dă un fular, ca Rapid să se ducă la Genoa. Nu vreau, ce treabă am? A cerut, altceva poate? Să vedem dacă poate, a putut? 25 de puncte diferență au fost, a putut? Să vedem anul acesta ce poate, poate? Poți să ceri demisia la oricine, dar aici e vorba de putere. Vreau să văd că poți. Trebuie să te bați cu leul, e greu să te bați cu leul, el spulberă tot.

Ai văzut vreodată că am cerut eu demisia lui Burleanu? Treaba e că nu mă interesează FRF-ul sau LPF-ul, nu am treabă cu ei deloc. Ce legătură am eu cu Federația și cu Liga? Ei își văd de treaba lor, eu îmi văd de treaba mea. Eu trebuie să câștig la fotbal, asta e problema mea, nu să cer demisii de la Ligă”, a tunat Becali, conform fanatik.ro.

Latifundiarul din Pipera nu s-a oprit aici. A continuat seria ironiilor la adresa lui Dan Şucu şi i-a transmis că nu are cum să fie egal cu el, dar nici cu Mihai Rotaru, patronul oltenilor. „El a zis că nu sunt egal în asociere… Eu o să spun un lucru, tata era cel mai supărat pe Ceaușescu, îl înjura și tot zicea de el. ‘Cum vrei să mă faci tu pe mine egal cu Vasile, cu Ionică’, care erau din sat cu el. El știa că e prea deștept și puternic față de ei și nu accepta că este egal cu ei.

Cum adică, Șucu și Rotaru vor să fie egali cu mine? Cum să fie ei egali cu Gigi Becali? Nu o să fie în viața vieților egali ei cu Becali. Nu au cum! Eu sunt băiatul lui Tase Becali care nu vrea să fie egal niciodată! Vrea să fie numărul 1 și să nu fie niciun egal. Nu vreau să fie egali ei cu mine, nu o să fie și nici nu au cum să fie.

Îi spulber și anul acesta la fotbal! Cum să fie ei egali cu mine, unde se cred? Pe vremea lui Ceaușescu ca să fie egali cu Gigi Becali. Eu sunt băiatul lui Tase Becali, nu au cum să fie ei egali cu mine. Niciodată în viața vieților lui nu o să poată Șucu să fie egal cu mine, pentru că eu sunt băiatul lui Tase Becali. El al cui băiat este? Să vadă a cui băiat este, iar al cui băiat sunt eu. Sunt șeful lor”, a mai spus Becali.

