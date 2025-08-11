Aroganţa lui Gigi Becali! Mesaj dur pentru rivale: "Eu aşa cred" - Antena Sport

”Eu spun că ne batem cu CFR Cluj la titlu, nu spun că nu le bag în seamă pe Craiova și Rapid. Eu cred că CFR (n.r. va fi contracandidata FCSB-ului la titlu), nu spun că le ignor pe celelalte” , a spus Gigi Becali, conform digisport.ro .

Gigi Becali lansează o nouă aroganţă la adresa rivalelor din Liga 1. Chiar dacă FCSB a ajuns la trei înfrângeri consecutive după ce a pierdut şi meciul contra celor de la Unirea Slobozia, scor 0-1, latifundiarul din Pipera e convins că echipa sa se va bate la titlu. Mai mult, spune că doar CFR Cluj o poate împiedica pe FCSB în acest sezon.

Gigi Becali, replică devastatoare pentru Dan Şucu

Gigi Becali a spus clar. Se consideră șeful restului patronilor din Liga 1. L-a ironizat pe rivalul său din Giuleşti când a auzit ce acuzaţii i se aduc. „Dacă el crede că e pe loc… Îi dă un fular, ca Rapid să se ducă la Genoa. Nu vreau, ce treabă am? A cerut, altceva poate? Să vedem dacă poate, a putut? 25 de puncte diferență au fost, a putut? Să vedem anul acesta ce poate, poate? Poți să ceri demisia la oricine, dar aici e vorba de putere. Vreau să văd că poți. Trebuie să te bați cu leul, e greu să te bați cu leul, el spulberă tot.

Ai văzut vreodată că am cerut eu demisia lui Burleanu? Treaba e că nu mă interesează FRF-ul sau LPF-ul, nu am treabă cu ei deloc. Ce legătură am eu cu Federația și cu Liga? Ei își văd de treaba lor, eu îmi văd de treaba mea. Eu trebuie să câștig la fotbal, asta e problema mea, nu să cer demisii de la Ligă”, a tunat Becali, conform fanatik.ro.

Latifundiarul din Pipera nu s-a oprit aici. A continuat seria ironiilor la adresa lui Dan Şucu şi i-a transmis că nu are cum să fie egal cu el, dar nici cu Mihai Rotaru, patronul oltenilor. „El a zis că nu sunt egal în asociere… Eu o să spun un lucru, tata era cel mai supărat pe Ceaușescu, îl înjura și tot zicea de el. ‘Cum vrei să mă faci tu pe mine egal cu Vasile, cu Ionică’, care erau din sat cu el. El știa că e prea deștept și puternic față de ei și nu accepta că este egal cu ei.