Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Novak Djokovic, în conflict cu guvernul sârb! Turneul de la Belgrad, organizat de familia lui, mutat la Atena - Antena Sport

Home | Tenis | Novak Djokovic, în conflict cu guvernul sârb! Turneul de la Belgrad, organizat de familia lui, mutat la Atena

Novak Djokovic, în conflict cu guvernul sârb! Turneul de la Belgrad, organizat de familia lui, mutat la Atena

Publicat: 8 august 2025, 17:41

Comentarii
Novak Djokovic, în conflict cu guvernul sârb! Turneul de la Belgrad, organizat de familia lui, mutat la Atena

Novak Djokovic / Profimedia Images

Absent de pe terenurile de tenis de la înfrângerea de la Wimbledon, din 11 iulie, Novak Djokovic se află în centrul unei polemici după mutarea turneului de la Belgrad, o competiţie organizată de clanul Djokovic din 2009.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nu au putut fi îndeplinite condiţiile necesare pentru organizarea turneului în formatul şi calendarul prevăzute”, au anunţat organizatorii pe reţelele de socializare, precizând că evenimentul va avea loc în Grecia, la Atena (2-8 noiembrie).

Mutarea turneului de la Belgrad la Atena, o lovitură dură pentru guvernul sârb

O lovitură dură pentru guvern, care a privit într-o lumină foarte proastă apropierea dintre Djokovic şi autorităţile elene din ultima perioadă. Campionul olimpic din 2024 ar fi pe punctul de a se muta… în Grecia, obţinând statutul de rezident permanent graţie programului Golden Visa, care permite cetăţenilor din afara Uniunii Europene să se stabilească în schimbul unor investiţii pe teritoriul elen.

Jucătorul s-ar fi întâlnit de două ori cu prim-ministrul grec, Kyriakos Mitsotakis. Acesta din urmă a publicat la 2 august pe reţelele sociale o fotografie cu el şi jucătorul.

Novak Djokovic e în conflict cu guvernul sârb

Aceste întâlniri au iritat autorităţile din Serbia, care au fost deja în vizorul jucătorului în ultimele luni. După eliminarea sa de la Wimbledon, Djokovic şi-a exprimat sprijinul faţă de mişcarea care protestează faţă de guvernul autoritar al preşedintelui Aleksandar Vucic.

Reclamă
Reclamă

Sunt alături de popor, de tineri. Ceea ce se întâmplă este inacceptabil. Sunt scene oribile şi nu simt decât simpatie şi sprijin pentru cei care protestează”, a declarat fostul lider mondial, deţinătorul celor mai multe titluri de Grand Slam din istorie, 24.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
Observator
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
Cel mai lung pod suspendat din lume costă 14 miliarde de euro. Va lega Sicilia de restul Italiei
Fanatik.ro
Cel mai lung pod suspendat din lume costă 14 miliarde de euro. Va lega Sicilia de restul Italiei
17:36
Cine va arbitra Drita – FCSB. Campioana României, învinsă la ultimul meci oficializat de central
17:31
Anunţul lui Mihai Rotaru despre starea lui Nicuşor Bancu, după ce jucătorul Craiovei a suferit un traumatism
17:17
VideoGrand Prix, ediţia a 23-a | Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu al Ungariei
17:12
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 august
16:54
Ciprian Marica, semnal de alarmă pentru FCSB înaintea returului cu Drita: “Un lucru e cert”
16:41
Laurențiu Reghecampf, dezvăluiri despre salariul pe care îl primește în Sudan: “Nu am doar 15.000 de euro!”
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat 2 “A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult” 3 Gigi Becali a văzut lacrimile din ochii lui Daniel Bîrligea și a reacționat: “A distrus dușmanul” 4 Astăzi se face mutarea confirmată și de Gigi Becali: “Împrumut cu opțiune de cumpărare” 5 FCSB – Drita 3-2. Revenire spectaculoasă a campioanei. Daniel Bîrligea a marcat golul victoriei în minutul 90+4 6 Reacţia lui Gigi Becali, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea. Ce a spus după FCSB – Drita 3-2
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat