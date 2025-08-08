Novak Djokovic, în conflict cu guvernul sârb! Turneul de la Belgrad, organizat de familia lui, mutat la Atena - Antena Sport

Absent de pe terenurile de tenis de la înfrângerea de la Wimbledon, din 11 iulie, Novak Djokovic se află în centrul unei polemici după mutarea turneului de la Belgrad, o competiţie organizată de clanul Djokovic din 2009.
„Nu au putut fi îndeplinite condiţiile necesare pentru organizarea turneului în formatul şi calendarul prevăzute”, au anunţat organizatorii pe reţelele de socializare, precizând că evenimentul va avea loc în Grecia, la Atena (2-8 noiembrie).
Mutarea turneului de la Belgrad la Atena, o lovitură dură pentru guvernul sârb
O lovitură dură pentru guvern, care a privit într-o lumină foarte proastă apropierea dintre Djokovic şi autorităţile elene din ultima perioadă. Campionul olimpic din 2024 ar fi pe punctul de a se muta… în Grecia, obţinând statutul de rezident permanent graţie programului Golden Visa, care permite cetăţenilor din afara Uniunii Europene să se stabilească în schimbul unor investiţii pe teritoriul elen.
Jucătorul s-ar fi întâlnit de două ori cu prim-ministrul grec, Kyriakos Mitsotakis. Acesta din urmă a publicat la 2 august pe reţelele sociale o fotografie cu el şi jucătorul.
Novak Djokovic e în conflict cu guvernul sârb
Aceste întâlniri au iritat autorităţile din Serbia, care au fost deja în vizorul jucătorului în ultimele luni. După eliminarea sa de la Wimbledon, Djokovic şi-a exprimat sprijinul faţă de mişcarea care protestează faţă de guvernul autoritar al preşedintelui Aleksandar Vucic.
„Sunt alături de popor, de tineri. Ceea ce se întâmplă este inacceptabil. Sunt scene oribile şi nu simt decât simpatie şi sprijin pentru cei care protestează”, a declarat fostul lider mondial, deţinătorul celor mai multe titluri de Grand Slam din istorie, 24.
