Cristi Chivu își cedează un jucător la fosta echipă a lui Răzvan Marin. Detaliile transferului de la Inter - Antena Sport

Cristi Chivu își cedează un jucător la fosta echipă a lui Răzvan Marin. Detaliile transferului de la Inter

Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu își cedează un jucător la fosta echipă a lui Răzvan Marin. Detaliile transferului de la Inter

Cristi Chivu își cedează un jucător la fosta echipă a lui Răzvan Marin. Detaliile transferului de la Inter

Andrei Nicolae Publicat: 11 august 2025, 13:49

Cristi Chivu își cedează un jucător la fosta echipă a lui Răzvan Marin. Detaliile transferului de la Inter

Sebastian Esposito, în timpul unui meci / Profimedia

Inter Milano va ceda un nou jucător în această perioadă de mercato. Cristi Chivu va renunța la Sebastian Esposito, fotbalistul de 23 de ani care nu a reușit să își câștige un loc în lotul “nerazzurrilor” de-a lungul timpului.

Atacantul se va transfera definitiv la Cagliari, echipa la care a evoluat sezonul trecut Răzvan Marin înainte de plecarea la AEK Atena.

Sebastian Esposito pleacă la Cagliari pe 4 milioane de euro

Potrivit jurnalistului Gianluca Di Marzio, jucătorul de 23 de ani și-a început vizita medicală la Cagliari, iar Inter Milano și-a dat “ok”-ul final pentru mutare. Cele două tabere au ajuns la un acord pentru un transfer pe 4 milioane de euro, la care se adaugă un procent de 40% din viitorul transfer al atacantului.

Esposito va semna pe cinci ani cu formația din Sardinia și va încasa un salariu de 750.000 de euro, la care se pot adăuga bonusuri. În cursă pentru jucătorul lui Cristi Chivu a fost și Parma, însă fotbalistul a ales în cele din urmă să semneze cu cei de la Cagliari.

Esposito s-a întors în vară la Inter după expirarea împrumutului de la Empoli și a a fost jucat în toate meciurile de la Mondialul Cluburilor, însă Cristi CHivu nu a decis să îl păstreze în lot. De-a lungul carierei sale, tânprul crescut în academia “nerazzurrilor” a adunat 19 partide pentru echipa mare din Milano.

1 Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal” 2 Gino Iorgulescu, intervenţie în forţă! L-a făcut praf pe Dan Şucu: Şeful de la Rapid i-a cerut demisia 3 Suma uriaşă care i s-a propus lui Ianis Hagi! Echipa care îl vrea imediat pe tricolor. Dezvăluiri din interior 4 Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…” 5 Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există 6 FCSB – Unirea Slobozia 0-1. Campioana, a treia înfrângere la rând în campionat! Un dinamovist a “răpus-o”
