Cristi Chivu își cedează un jucător la fosta echipă a lui Răzvan Marin. Detaliile transferului de la Inter - Antena Sport

Inter Milano va ceda un nou jucător în această perioadă de mercato. Cristi Chivu va renunța la Sebastian Esposito, fotbalistul de 23 de ani care nu a reușit să își câștige un loc în lotul “nerazzurrilor” de-a lungul timpului.
Atacantul se va transfera definitiv la Cagliari, echipa la care a evoluat sezonul trecut Răzvan Marin înainte de plecarea la AEK Atena.
Sebastian Esposito pleacă la Cagliari pe 4 milioane de euro
Potrivit jurnalistului Gianluca Di Marzio, jucătorul de 23 de ani și-a început vizita medicală la Cagliari, iar Inter Milano și-a dat “ok”-ul final pentru mutare. Cele două tabere au ajuns la un acord pentru un transfer pe 4 milioane de euro, la care se adaugă un procent de 40% din viitorul transfer al atacantului.
Esposito va semna pe cinci ani cu formația din Sardinia și va încasa un salariu de 750.000 de euro, la care se pot adăuga bonusuri. În cursă pentru jucătorul lui Cristi Chivu a fost și Parma, însă fotbalistul a ales în cele din urmă să semneze cu cei de la Cagliari.
. @CagliariCalcio, ora c’è l’ok finale: iniziate le visite mediche per Sebastiano Espositohttps://t.co/jHXz4BU7qv
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 11, 2025
Esposito s-a întors în vară la Inter după expirarea împrumutului de la Empoli și a a fost jucat în toate meciurile de la Mondialul Cluburilor, însă Cristi CHivu nu a decis să îl păstreze în lot. De-a lungul carierei sale, tânprul crescut în academia “nerazzurrilor” a adunat 19 partide pentru echipa mare din Milano.
- Dan Şucu, un nou tun financiar la Genoa! Vedeta echipei va ajunge la AC Milan. Detalii de ultimă oră
- Noul jucător transferat de Inter i-a făcut portretul lui Cristi Chivu: “Are suflet de jucător”
- Dan Şucu, aproape de lovitura verii! Jucătorul de 25 de milioane de euro pleacă de la Genoa. Detaliile afacerii
- Cristi Chivu, încrezător înaintea noului sezon din Serie A: “Sunt antrenorul lui Inter, iar aceştia sunt jucători puternici”
- Acord total pentru transferul lui Dennis Man! Internaţionalul român a acceptat să meargă la PSV Eindhoven