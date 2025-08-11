Cristi Chivu își cedează un jucător la fosta echipă a lui Răzvan Marin. Detaliile transferului de la Inter - Antena Sport

Inter Milano va ceda un nou jucător în această perioadă de mercato. Cristi Chivu va renunța la Sebastian Esposito, fotbalistul de 23 de ani care nu a reușit să își câștige un loc în lotul “nerazzurrilor” de-a lungul timpului.

Atacantul se va transfera definitiv la Cagliari, echipa la care a evoluat sezonul trecut Răzvan Marin înainte de plecarea la AEK Atena.

Sebastian Esposito pleacă la Cagliari pe 4 milioane de euro

Potrivit jurnalistului Gianluca Di Marzio, jucătorul de 23 de ani și-a început vizita medicală la Cagliari, iar Inter Milano și-a dat “ok”-ul final pentru mutare. Cele două tabere au ajuns la un acord pentru un transfer pe 4 milioane de euro, la care se adaugă un procent de 40% din viitorul transfer al atacantului.

Esposito va semna pe cinci ani cu formația din Sardinia și va încasa un salariu de 750.000 de euro, la care se pot adăuga bonusuri. În cursă pentru jucătorul lui Cristi Chivu a fost și Parma, însă fotbalistul a ales în cele din urmă să semneze cu cei de la Cagliari.

