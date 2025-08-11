Raul Rusescu s-a pronunțat în scandalul momentului din Liga 1: "Doar ca principiu" - Antena Sport

Gino Iorgulescu dă de pământ cu Dan Şucu

Gino Iorgulescu spune clar că nu a avantajat echipa lui Gigi Becali. În privinţa cererii de demisie, Iorgulescu îi transmite lui Şucu să nu mai fie agresiv la adresa sa, conform fanatik.ro. „Este dreptul lui să ceară demisia. Nu este el singurul care poate să hotărască această chestie. Domnul Şucu este cam agresiv şi crede că lumea este la picioarele dânsului. Problema este în felul următor.

Gigi Becali avea un jucător şi nu putea să îl pună pe lista de 25 să joace. Eu nu i-am făcut un avantaj. Am aflat de la cei care lucrează la Ligă cum poate să joace jucătorul pe care îl are Gigi sub contract la acest moment.

Toţi, de la toate cluburile, făceau o şmecherie care nu era în regulă. Dacă îl lăsam pe Gigi să rezilieze contractul jucătorului şi în aceeaşi zi să facă altul, nu mai era niciun scandal, nici cu Şucu, nici cu alţii.

Am zis de ce să facem chestia asta ca să facă nişte nereguli. Că este o neregulă, gândind la rece. Cum să reziliezi un contract şi să faci altul în aceeaşi zi. Şi atunci am vrut să scăpăm de hiba asta din regulament”, a spus Iorgulescu.

Şeful Ligii nu s-a oprit aici. Spune că regula nu este doar pentru FCSB, ci pentru toate cluburile. Mai mult, la această decizie ar fi luat parte inclusiv şeful Federaţiei, Răzvan Burleanu. „Este făcută pentru toate cluburile. I-am spus domnului Şucu: „La anul s-ar putea să fii tu în cupele europene, să ai mulţi accidentaţi!”. Sunt accidentaţi mulţi şi la FCSB şi la CFR Cluj. Hai să nu facă o şmecherie românească, o şmecherie de stradă. Să facem regulamentul ca lumea.

M-am consultat şi cu Burleanu şi am făcut chestia asta. Dacă făcea Gigi şmecheria asta, nu mai era nicio problemă. Tot ce se întâmplă în fotbal ar vrea să fie ca el, Şucu. Se grăbeşte.

Eu nu mă pun la mintea lui. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el cu care aş putea să ies în presă. Nu sunt prăduitor. Dacă el vrea să mă măscărească, lumea o să-l judece. O să le spun tuturor ce s-a întâmplat, că mâine e Adunare Generală.

Domnul Rotaru e cam cu jumătate. L-a forţat Dan Şucu să aibă un asociat. Aţi vorbit cu Rotaru în emisiune? Eu n-am mai fost la Palat de vreo 5-6 ani. Îl respect pe Gigi că face lucruri bune pentru fotbal. Mai face şi pentru oameni săraci”, a spus Gino Iorgulescu.