Raul Rusescu s-a pronunțat în scandalul momentului din Liga 1: "Doar ca principiu" - Antena Sport

Liga 1 “fierbe” în acest moment, însă nu neapărat prin prisma partidelor care au loc în campionat, ci a contrelor dintre patroni ca urmare a controversei legate de înregistrarea lui Malcom Edjouma la FCSB. În ultimele ore au fost oferite declarații dure de către Gigi Becali, Dan Șucu, Mihai Rotaru și chiar și Gino Iorgulescu, șeful LPF, căruia i s-a cerut demisia de către patronul Rapidului.
Raul Rusescu, jucătorul care a petrecut patru ani la echipa lui Gigi Becali, s-a pronunțat și el în privința scandalului momentului din Liga 1.
Raul Rusescu: “O regulă pe care nu prea am înțeles-o”
Gigi Becali s-a plâns zilele trecute că nu îl poate înregistra pe Malcom Edjouma pentru Liga 1, ca urmare a unui regulament redactat în dezavantajul echipelor. Concret, conform vechii legi, dacă un jucător era scos de pe listă, așa cum a fost cazul marocanului, el nu mai putea fi reintrodus după trimiterea acesteia către LPF.
FCSB ar fi trebuit să-i încheie contractul lui Malcom Edjouma şi să-i facă ulterior altul, pentru ca mijlocaşul să fie trecut pe listă. Între timp, LPF şi FRF au decis să modifice legea, astfel că jucătorii care au contracte în curs pot fi trecuţi pe lista pentru Liga 1.
De atunci, Rapid și Universitatea Craiova au venit cu un comunicat prin care au acuzat liga de favoritisme, după care a urmat un război de replici și declarații între Becali, Șucu și Rotaru. Gino Iorgulescu a fost și el adus în discuție, când patronul Rapidului i-a cerut demisia, aspect care l-a înfuriat pe finanțatorul de la FCSB.
Raul Rusescu, invitat în cadrul unei emisiuni, a fost rugat să comenteze situația creată și a spus că nu este în regulă că legea s-a schimbat în decursul campionatului, deși nu afectează propriu-zis mersul Ligii 1.
“Era o regulă pe care nu prea am înțeles-o, ciudată. Nu știu, sunt situații care se întâmplă în fotbalul românesc care ar putea fi evitate, cum ar fi regula asta sau întâmplările care au dus la această regulă. Nu pot să comentez foarte multe, nici nu cunosc regulamentele foarte bine.
Ok, nu e ok că nu s-a modificat în timpul campionatului. Poate că asta nu e ok, dar nu cred că a fost ceva care să afecteze mersul campionatului, doar ca principiu. Înțelegem ambele părți, și pe cei care sunt supărați, și pe cei care au beneficiat de regulă“, a declarat fostul atacant de la FCSB, potrivit gsp.ro.