Raul Rusescu s-a pronunțat în scandalul momentului din Liga 1: "Doar ca principiu" - Antena Sport

Raul Rusescu s-a pronunțat în scandalul momentului din Liga 1: “Doar ca principiu”

Andrei Nicolae Publicat: 11 august 2025, 13:09

Raul Rusescu, în timpul unui interviu / Captură Antena Sport

Liga 1 “fierbe” în acest moment, însă nu neapărat prin prisma partidelor care au loc în campionat, ci a contrelor dintre patroni ca urmare a controversei legate de înregistrarea lui Malcom Edjouma la FCSB. În ultimele ore au fost oferite declarații dure de către Gigi Becali, Dan Șucu, Mihai Rotaru și chiar și Gino Iorgulescu, șeful LPF, căruia i s-a cerut demisia de către patronul Rapidului.

Raul Rusescu, jucătorul care a petrecut patru ani la echipa lui Gigi Becali, s-a pronunțat și el în privința scandalului momentului din Liga 1.

Raul Rusescu: “O regulă pe care nu prea am înțeles-o”

Gigi Becali s-a plâns zilele trecute că nu îl poate înregistra pe Malcom Edjouma pentru Liga 1, ca urmare a unui regulament redactat în dezavantajul echipelor. Concret, conform vechii legi, dacă un jucător era scos de pe listă, așa cum a fost cazul marocanului, el nu mai putea fi reintrodus după trimiterea acesteia către LPF.

FCSB ar fi trebuit să-i încheie contractul lui Malcom Edjouma şi să-i facă ulterior altul, pentru ca mijlocaşul să fie trecut pe listă. Între timp, LPF şi FRF au decis să modifice legea, astfel că jucătorii care au contracte în curs pot fi trecuţi pe lista pentru Liga 1.

De atunci, Rapid și Universitatea Craiova au venit cu un comunicat prin care au acuzat liga de favoritisme, după care a urmat un război de replici și declarații între Becali, Șucu și Rotaru. Gino Iorgulescu a fost și el adus în discuție, când patronul Rapidului i-a cerut demisia, aspect care l-a înfuriat pe finanțatorul de la FCSB.

Raul Rusescu, invitat în cadrul unei emisiuni, a fost rugat să comenteze situația creată și a spus că nu este în regulă că legea s-a schimbat în decursul campionatului, deși nu afectează propriu-zis mersul Ligii 1.

Era o regulă pe care nu prea am înțeles-o, ciudată. Nu știu, sunt situații care se întâmplă în fotbalul românesc care ar putea fi evitate, cum ar fi regula asta sau întâmplările care au dus la această regulă. Nu pot să comentez foarte multe, nici nu cunosc regulamentele foarte bine.

Ok, nu e ok că nu s-a modificat în timpul campionatului. Poate că asta nu e ok, dar nu cred că a fost ceva care să afecteze mersul campionatului, doar ca principiu. Înțelegem ambele părți, și pe cei care sunt supărați, și pe cei care au beneficiat de regulă“, a declarat fostul atacant de la FCSB, potrivit gsp.ro.

Vin primele facturi post-plafonare: Cât plătim acum pentru 200 KW în piața liberă de energie electricăVin primele facturi post-plafonare: Cât plătim acum pentru 200 KW în piața liberă de energie electrică
Gino Iorgulescu dă de pământ cu Dan Şucu

Gino Iorgulescu spune clar că nu a avantajat echipa lui Gigi Becali. În privinţa cererii de demisie, Iorgulescu îi transmite lui Şucu să nu mai fie agresiv la adresa sa, conform fanatik.ro„Este dreptul lui să ceară demisia. Nu este el singurul care poate să hotărască această chestie. Domnul Şucu este cam agresiv şi crede că lumea este la picioarele dânsului. Problema este în felul următor.

Gigi Becali avea un jucător şi nu putea să îl pună pe lista de 25 să joace. Eu nu i-am făcut un avantaj. Am aflat de la cei care lucrează la Ligă cum poate să joace jucătorul pe care îl are Gigi sub contract la acest moment.

Toţi, de la toate cluburile, făceau o şmecherie care nu era în regulă. Dacă îl lăsam pe Gigi să rezilieze contractul jucătorului şi în aceeaşi zi să facă altul, nu mai era niciun scandal, nici cu Şucu, nici cu alţii.

Am zis de ce să facem chestia asta ca să facă nişte nereguli. Că este o neregulă, gândind la rece. Cum să reziliezi un contract şi să faci altul în aceeaşi zi. Şi atunci am vrut să scăpăm de hiba asta din regulament”, a spus Iorgulescu.

Şeful Ligii nu s-a oprit aici. Spune că regula nu este doar pentru FCSB, ci pentru toate cluburile. Mai mult, la această decizie ar fi luat parte inclusiv şeful Federaţiei, Răzvan Burleanu. „Este făcută pentru toate cluburile. I-am spus domnului Şucu: „La anul s-ar putea să fii tu în cupele europene, să ai mulţi accidentaţi!”. Sunt accidentaţi mulţi şi la FCSB şi la CFR Cluj. Hai să nu facă o şmecherie românească, o şmecherie de stradă. Să facem regulamentul ca lumea.

M-am consultat şi cu Burleanu şi am făcut chestia asta. Dacă făcea Gigi şmecheria asta, nu mai era nicio problemă. Tot ce se întâmplă în fotbal ar vrea să fie ca el, Şucu. Se grăbeşte.

Eu nu mă pun la mintea lui. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el cu care aş putea să ies în presă. Nu sunt prăduitor. Dacă el vrea să mă măscărească, lumea o să-l judece. O să le spun tuturor ce s-a întâmplat, că mâine e Adunare Generală.

Domnul Rotaru e cam cu jumătate. L-a forţat Dan Şucu să aibă un asociat. Aţi vorbit cu Rotaru în emisiune? Eu n-am mai fost la Palat de vreo 5-6 ani. Îl respect pe Gigi că face lucruri bune pentru fotbal. Mai face şi pentru oameni săraci”, a spus Gino Iorgulescu.

