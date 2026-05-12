Sorana Cîrstea, la o victorie de cea mai bună clasare a carierei. Poziţie incredibilă în lupta pentru Turneul Campioanelor

Sorana Cîrstea are un an 2026 incredibil! Semifinala de la Roma a adus-o la o singură victorie de cea mai bună clasare a carierei. Mai mult, poziţia din WTA Race este una uimitoare.

După victoria cu Jelena Ostapenko (6-1, 7-6), jucătoarea de 36 de ani a ajuns pe locul 21 în lume, egalându-şi cea mai bună peformanţă a carierei. Ea are acum, în clasamentul LIVE, 1887 puncte, fiind la 33 de puncte de poziţia 20, ocupată de Clara Tauson.

Sorana Cîrstea, la o victorie de Top 20

O calificare în finala de la Foro Italico îi va aduce un total de 2.147 de puncte şi locul 18 WTA. Mai mult, dacă se va impune în Italia, Sori va acumula 2.497 de puncteşi locul 15 mondial.

În semifinale, Sorana Cîrstea o va întâlni pe câștigătoarea meciului Mirra Andreeva vs Coco Gauff, partidă care va avea loc în această seară la Roma.

Sorana e pe locul 10 în WTA Race

O altă ierarhie unde Sorana Cîrstea ocupă un loc impresionant este WTA Race. Românca e pe locul 10 în topul care decide la final de an participantele la Turneul Campioanelor. Ea depăşeşte nume mari, precum Iga Swiatek, Belinda Bencic, Iva Jovic sau Amanda Anisimova.