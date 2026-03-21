Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 3 la Miami! Duel “de foc” pentru româncă în meciul următor

Jaqueline Cristian, locul 36 mondial şi cap de serie 34, s-a calificat, sâmbătă, în turul trei la Miami Open, turneu de categorie WTA1000, cu premii de peste 9 milioane de dolari.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristian a trecut în turul doi de sportiva americană Peyton Stearns, locul 47 mondial, scor 6-4, 7-5.

Meciul a durat o oră şi 48 de minute.

În turul trei, Cristian va evolua cu rusoaica Ekaterina Alexandrova, favorită 11 şi locul 11 mondial

Calificarea în turul trei este recompensată cu 61.865 de dolari şi 65 de puncte WTA.