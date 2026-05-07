Gabriela Ruse, eliminată de la Roma de Jelena Ostapenko! Românca ajunsese pe tablou ca lucky loser

Gabriela Ruse, locul 67 WTA, a fost învinsă, joi, de letona Jelena Ostapenko, numărul 36 mondial, în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 de la Roma.
Ruse a ajuns direct în turul doi pe tabloul principal în calitate de lucky loser, după retragerea Amandei Anisimova, locul 6 mondial.
Însă Ostapenko s-a impus cu scorul de 2-6, 6-2, 6-3, în două ore şi 14 minute.
Pentru participarea în turul doi pe tabloul principal, Gabriela Ruse primeşte 25.515 euro şi 35 de puncte WTA.
