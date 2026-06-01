“Uitați-vă la ea cum arată!” Sorana Cîrstea, în formă maximă la Roland Garros

Sorana Cîrstea a uimit lumea tenisului şi a ajuns din nou în sferturile de la Roland Garros după o pauză de 17 ani. Radu Popescu, cel care i-a antrenat în trecut pe Simona Halep, Andrei Pavel sau Horia Tecău, a vorbit despre atuurile Soranei.
Sportiva ajunsă la 36 de ani se află într-o formă fizică impecabilă, care o ajută foarte mult să reziste la efort, lucru scos în evidenţă şi de Popescu.
Sorana Cîrstea, în formă fizică maximă la Roland Garros
“Iar cu alimenația și fizicul… Uitați-vă la ea cum arată! E numai fibră! Se mișcă foarte bine, are sub 60 de kilograme. Importantă este rezistența la efort, capacitatea aceasta trebuie să fie foarte bine pusă la punct.
Eu cred că ar putea să mai joace la turneele mari, pentru că o va ajuta clasamentul, în primul rând. Nici nu i-aș recomanda să joace la aceeași intensitate și la același număr de turnee pe care le-a jucat anul acesta, ci doar la cele importante“, a spus Radu Popescu, citat de gsp.ro.
Sorana Cîrstea, duel cu Mirra Andreeva în sferturile de la Roland Garros
Mirra Andreeva, tânăra rusoaică aflată pe locul 8 mondial, va fi sportiva pe care “Sori” va trebui să o învingă pentru a ajunge în “careul de ași” de la French Open.
Sorana Cîrstea s-a mai întâlnit o singură dată cu Mirra Andreeva, chiar anul acesta. A fost vorba despre un duel din 10 aprilie, în sferturile turneului de la Linz. Atunci, rusoaica s-a impus în trei seturi, scor 7-6(4), 4-6, 6-2.
“Ne-am antrenat de atât de multe ori împreună în acest sezon. Ultima oară când am jucat a fost la Linz. A fost un meci foarte greu. Am câștigat în 3 seturi, dar nu știu. Până acum a jucat incredibil. E o persoană minunată și o concurentă extraordinară. Mereu dă ce are mai bun pe teren.
Joacă cel mai bun tenis din viața ei în acest moment. Adică nu vreau să pun în umbră sezoanele de dinainte. Dar a avut până acum un sezon grozav. Va fi un meci fantastic și sunt superentuziasmată să joc cu ea”, a declarat Mirra Andreeva.
