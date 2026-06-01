“Uitați-vă la ea cum arată!” Sorana Cîrstea, în formă maximă la Roland Garros

Sorana Cîrstea a uimit lumea tenisului şi a ajuns din nou în sferturile de la Roland Garros după o pauză de 17 ani. Radu Popescu, cel care i-a antrenat în trecut pe Simona Halep, Andrei Pavel sau Horia Tecău, a vorbit despre atuurile Soranei.

Sportiva ajunsă la 36 de ani se află într-o formă fizică impecabilă, care o ajută foarte mult să reziste la efort, lucru scos în evidenţă şi de Popescu.

Sorana Cîrstea, în formă fizică maximă la Roland Garros

“Iar cu alimenația și fizicul… Uitați-vă la ea cum arată! E numai fibră! Se mișcă foarte bine, are sub 60 de kilograme. Importantă este rezistența la efort, capacitatea aceasta trebuie să fie foarte bine pusă la punct.

Eu cred că ar putea să mai joace la turneele mari, pentru că o va ajuta clasamentul, în primul rând. Nici nu i-aș recomanda să joace la aceeași intensitate și la același număr de turnee pe care le-a jucat anul acesta, ci doar la cele importante“, a spus Radu Popescu, citat de gsp.ro.