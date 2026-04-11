Mirra Andreeva – Gabriela Ruse LIVE TEXT (16:30). Românca luptă pentru calificarea în finala WTA Linz

Gabriela Ruse luptă pentru calificarea în ultimul act al turneului WTA de la Linz, acolo unde va da piept cu principala favorită și cu una dintre cele mai în formă jucătoare din circuit, Mirra Andreeva.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duelul va avea ora de începere 16:30 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Ar putea fi prima calificare în finala unui turneu WTA 500 pentru româncă.

Mirra Andreeva – Gabriela Ruse, în semifinalele WTA Linz

Gabriela Ruse își poate continua astăzi parcursul de senzație de pe zgura austriacă, acolo unde o va întâlni în faza semifinalelor pe rusoaica Mirra Andreeva, ocupanta locului 10 mondial.

Sportiva de doar 18 ani s-a impus în cadrul turneului de la Adelaide, la început de 2026 și a eliminat o altă româncă în drumul spre penultimul act de la Linz și anume Sorana Cîrstea.

Ruse și Andreeva s-au mai întâlnit o singură dată în circuit, chiar la începutul anului, când adversara româncei s-a impus la Australian Open. Prezența în finală este recompensată cu un cec în valoare de €99,565.