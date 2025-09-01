Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Naomi Osaka - Coco Gauff 6-3, 6-2. Nipona, în sferturi la US Open - Antena Sport

Home | Tenis | Naomi Osaka – Coco Gauff 6-3, 6-2. Nipona, în sferturi la US Open

Naomi Osaka – Coco Gauff 6-3, 6-2. Nipona, în sferturi la US Open

Publicat: 1 septembrie 2025, 23:38

Comentarii
Naomi Osaka – Coco Gauff 6-3, 6-2. Nipona, în sferturi la US Open

Naomi Osaka, la US Open - Profimedia Imagaes

Naomi Osaka, locul 24 WTA, a eliminat-o, luni, pe Coco Gauff, numărul 3 mondial, şi s-a calificat în sferturi la US Open.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul număr 1 mondial, câştigătoare la New York în 2018 şi 2020, s-a impus cu 6-3, 6-2 în faţa câştigătoarei ediţiei din 2023.

Naomi Osaka – Coco Gauff 6-3, 6-2

Osaka o va înfrunta pe ucraineanca Marta Kostyuk (locul 28 WTA) sau pe sportiva cehă Karolina Muchova (cap de serie 13) pentru un loc în semifinale.

Osaka realizează la Flushing Meadows cea mai bună performanţă în Grand Slam de la revenirea sa în circuitul WTA la începutul anului 2024, după ce a născut o fetiţă.

Câştigătoarea a patru turnee majore s-a calificat luni pentru primul său sfert de finală în Grand Slam de la Australian Open în 2021 şi al cincilea din cariera sa.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Sfidare la primării, în plină criză: angajaţi trimişi la Miami pentru a învăţa să "combată sărăcia"
Observator
Sfidare la primării, în plină criză: angajaţi trimişi la Miami pentru a învăţa să "combată sărăcia"
Ianis Hagi s-a decis în ultimele ore de mercato. Semnează cu o echipă surpriză din Turcia, după ce a refuzat oferta din La Liga! Exclusiv
Fanatik.ro
Ianis Hagi s-a decis în ultimele ore de mercato. Semnează cu o echipă surpriză din Turcia, după ce a refuzat oferta din La Liga! Exclusiv
0:32 2 sept.
EXCLUSIVAlex Mitriţă, uimit de ce a găsit în China: “Chiar nu mă aşteptam”
0:11 2 sept.
Liviu Ciobotariu şi-a decis viitorul, după ce fanii i-au cerut demisia în urma înfrângerii cu Farul!
23:59
UPDATEMutări spectaculoase în ultima zi de mercato! S-a făcut cel mai mare transfer din istoria Premier League!
23:47
OFICIAL | S-a făcut cel mai mare transfer din istoria Premier League! Alexander Isak a semnat cu Liverpool
23:31
Răsturnare de situaţie în cazul lui Ianis Hagi! Internaţionalul român ar semna cu o altă echipă din Turcia
23:03
Momente de panică pentru jucătoarea care a eliminat-o pe Sorana Cîrstea la US Open: “M-a speriat puțin”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a găsit fundaș central pentru FCSB. Transfer de ultim moment anunțat: „Îi dau bani să vină gratis” 2 Ianis Hagi şi-a decis viitorul! Echipa cu care va semna dacă nu apare o ofertă dintr-un campionat de top 3 Dinamo vrea să transfere un fost jucător al FCSB-ului. Reacția lui Andrei Nicolescu: „Am discutat cu tatăl ui” 4 Harry Kane a anunţat conducerea lui Bayern Munchen că vrea să plece! Echipa de top cu care poate semna 5 EXCLUSIVRăsturnare de situaţie în cazul lui Daniel Bîrligea! Decizia luată de staff-ul naţionalei 6 Două oferte din Top 5 puse pe masă pentru Louis Munteanu. Răspunsul dat fără ezitare de Ioan Varga
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”