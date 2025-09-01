Naomi Osaka - Coco Gauff 6-3, 6-2. Nipona, în sferturi la US Open - Antena Sport

Naomi Osaka, locul 24 WTA, a eliminat-o, luni, pe Coco Gauff, numărul 3 mondial, şi s-a calificat în sferturi la US Open.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul număr 1 mondial, câştigătoare la New York în 2018 şi 2020, s-a impus cu 6-3, 6-2 în faţa câştigătoarei ediţiei din 2023.

Naomi Osaka – Coco Gauff 6-3, 6-2

Osaka o va înfrunta pe ucraineanca Marta Kostyuk (locul 28 WTA) sau pe sportiva cehă Karolina Muchova (cap de serie 13) pentru un loc în semifinale.

Osaka realizează la Flushing Meadows cea mai bună performanţă în Grand Slam de la revenirea sa în circuitul WTA la începutul anului 2024, după ce a născut o fetiţă.

Câştigătoarea a patru turnee majore s-a calificat luni pentru primul său sfert de finală în Grand Slam de la Australian Open în 2021 şi al cincilea din cariera sa.