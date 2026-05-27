Chivu, lovitură uriașă pe piața transferurilor! Inter îi aduce un jucător de 58 de milioane de euro

Cristi Chivu se pregătește să semneze un nou contract cu Inter Milano, cu un salariu mult mai mare și o nouă funcție: manager. Astfel, el va avea un cuvânt greu de spus în privința transferurilor din această vară.
Iar cei de la Inter pregătesc mai multe mutări importante pentru această vară.
Inter, interesată de Bremer de la Juve
La Stampa dezvăluie că Inter a făcut primii pași pentru un transfer major în această vară: Bremer de la Juventus. Fundașul brazilian are o clauză de reziliere de 58 de milioane de euro, iar Juventus ar putea accepta și o sumă mai mică.
Ratarea calificării în viitorul sezon de UEFA Champions League a agitat spiritele la Juventus, iar Bremer vrea să plece. Iar mesajul din tabăra lui Bremer către Inter este că ar fi încântat de un asemenea transfer.
Inter va avea însă rivali importanți și din Premier League pentru jucătorul adus de Juventus în 2022 cu suma de 50 de milioane.
Inter, buget mare pentru transferuri
Vara aceasta va fi una extrem de importantă pentru Inter. Iar oficialii campioanei Italiei sunt hotărâți să-l sprijine pe Chivu cu un buget semnificativ pentru transferuri.
Momentan, suma pusă la bătaie de Inter este de 50 de milioane de euro, însă această sumă va fi suplimentată de toți banii pe care îi va încasa Inter pentru jucătorii pe care îi cedează.
Sportmediaset scrie că bugetul lui Inter poate ajunge până la 100 de milioane de euro prin renunțarea la unor jucători ca Bisseck, Luis Henrique sau Dumfries. De asemenea, Inter este gata să facă un transfer mare dacă Barcelona îl va convinge, într-un final, pe Bastoni să plece.
- Anunţ bombă din Italia. Antrenorul dorit de FCSB ar putea ajunge la o altă echipă din România
- Chivu recunoaște: „Asta s-a văzut!” Cea mai mare problemă pe care a avut-o în primul sezon pe banca lui Inter
- Răzvan Lucescu, laude la scenă deschisă pentru Cristi Chivu: “Un antrenor de mare talent şi valoare”
- Mesajul Simonei Halep pentru Cristi Chivu, după ce antrenorul român a cucerit eventul cu Inter!
- E gata! Chivu a bătut palma pentru noul contract la Inter! Ce salariu va avea