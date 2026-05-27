FIFA, somată să dea explicații! Procurorul general din New York a lansat o investigație înainte de Mondial

FIFA este chemată să dea explicații! Procurorul general din New York, Letitia James, și cel din New Jersey, Jennifer Davenport, au emis o citație cu privire la modul în care FIFA a vândut bilete pentru Campionatul Mondial din această vară.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

FIFA este acuzată că a „umflat artificial” prețurile biletelor pentru meciurile din această vară și că a indus în eroare fanii. Cum? Prin crearea unei imagini a unei cereri uriașe pentru bilete, în timp ce realitatea spune altceva.

Conform anchetei, chiar și în prezent, cu 15 zile până la Campionatul Mondial mai sunt disponibile bilete la 86 din cele 104 meciuri de la turneul final. Astfel, FIFA e acuzată că a introdus categorii noi de bilete, mai scumpe, după lansarea inițială ceea e a indus în eroare suporterii. De asemenea, prețurile dinamice au dus la o creștere medie de 34% a prețurilor la bilete pentru 90 din cele 104 meciuri.

Astfel, această citație reprezintă un mod prin care este solicitat forului internațional să pună la dispoziție pentru anchetă documente interne și toate informațiile relevante.