Răzvan Lucescu a dezvăluit de ce Rapidul a dezamăgit și sezonul acesta: „O presiune pe care nu știu cum să o gestioneze”

Și în acest sezon, Rapidul a avut un parcurs dezamăgitor în play-off, asta deși a avut o serie de rezultate bune în sezonul regular. La fel ca în sezoanele precedente, giuleștenii au ratat până și prezența în cupele europene.

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Răzvan Lucescu a vorbit deschis despre situația de la echipa alb-vișinie și a identificat principalele probleme care „nu dau pace” jucătorilor să facă performanță.

Răzvan Lucescu, săgeți către conducerea Rapidului

Rapid București a încheiat sezonul pe locul al cincilea, lucru care a dus la despărțirea de Costel Gâlcă. Daniel Pancu a venit să îi ia locul, dar tehnicianul are deja probleme cu Dan Șucu.

Răzvan Lucescu a analizat situația de sub Podul Grant și a enumerat câteva dintre motivele care au dus la o nouă dezamăgire.

„Nu au reușit încă să treacă peste perioada aceea de lipsă de Liga 1. Nu au reușit pentru că își caută încă identitatea. Cred că este o presiune pe care nu știu cum să o gestioneze. Inclusiv de sus, conducerea. Investițiile, care au fost făcute, s-a așteptat să dea randament imediat. Problema e mai din trecut.