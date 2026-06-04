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Răzvan Lucescu a dezvăluit de ce Rapidul a dezamăgit și sezonul acesta: „O presiune pe care nu știu cum să o gestioneze”

Daniel Işvanca Publicat: 4 iunie 2026, 19:07

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Răzvan Lucescu a dezvăluit de ce Rapidul a dezamăgit și sezonul acesta: O presiune pe care nu știu cum să o gestioneze”

Jucătorii de la Rapid / Sportpictures

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Și în acest sezon, Rapidul a avut un parcurs dezamăgitor în play-off, asta deși a avut o serie de rezultate bune în sezonul regular. La fel ca în sezoanele precedente, giuleștenii au ratat până și prezența în cupele europene.

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Răzvan Lucescu a vorbit deschis despre situația de la echipa alb-vișinie și a identificat principalele probleme care „nu dau pace” jucătorilor să facă performanță.

Răzvan Lucescu, săgeți către conducerea Rapidului

Rapid București a încheiat sezonul pe locul al cincilea, lucru care a dus la despărțirea de Costel Gâlcă. Daniel Pancu a venit să îi ia locul, dar tehnicianul are deja probleme cu Dan Șucu.

Răzvan Lucescu a analizat situația de sub Podul Grant și a enumerat câteva dintre motivele care au dus la o nouă dezamăgire.

„Nu au reușit încă să treacă peste perioada aceea de lipsă de Liga 1. Nu au reușit pentru că își caută încă identitatea. Cred că este o presiune pe care nu știu cum să o gestioneze. Inclusiv de sus, conducerea. Investițiile, care au fost făcute, s-a așteptat să dea randament imediat. Problema e mai din trecut.

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Imediat când au promovat, după ce a venit domnul Șucu, au zis că gata, Rapid ia campionatul. Asta i-a tras în jos! Suporterii au așteptări, nu au răbdare. Eu cred că aici e clasicul exemplu în care trebuie să se înțeleagă că trebuie liniște. FCSB poate să treacă mult mai ușor peste asta. Ei au jucat în Europa, au mai luat campionatul, au altă mentalitate”, a declarat Răzvan Lucescu, potrivit digisport.ro.

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