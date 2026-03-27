Home | Tenis | Românii intră direct pe tabloul principal de joc la ATP 250 Țiriac Open

Românii intră direct pe tabloul principal de joc la ATP 250 Țiriac Open

Antena Sport Publicat: 27 martie 2026, 10:35 / Actualizat: 27 martie 2026, 15:36

Comentarii
Românii intră direct pe tabloul principal de joc la ATP 250 Țiriac Open

Ţiriac Open - Sport Pictures

ATP 250 Țiriac Open începe în doar câteva zile și aduce în prim-plan jucătorii români la ediția din acest an, oferindu-le acces direct într-un turneu de nivel ATP 250.
Toate wild card-urile disponibile la simplu – atât pentru tabloul principal, cât și pentru calificări – au fost acordate jucătorilor români, într-o configurație care le oferă șansa de a evolua la un nivel competițional la care, în mod obișnuit, se ajunge progresiv, prin circuitul challenger.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Românii intră direct pe tabloul principal de joc la ATP 250 Țiriac Open

Astfel, Filip Jianu, Adrian Boitan și Radu David Țurcanu intră direct pe tabloul principal de simplu, în timp ce pe tabloul de dublu vor evolua perechile Nuno Borges / Victor Cornea și Alexandru Jecan / Bogdan Pavel.

„Diferența dintre challenger și ATP se simte imediat, nu doar în ritm, ci și în consistența jocului și în presiunea fiecărui punct. Fără acces la astfel de meciuri, e foarte greu să faci pasul mai sus. Aceste wild card-uri oferă jucătorilor români exact ceea ce au nevoie: meciuri la nivel înalt, în fața unor adversari care evoluează constant în circuitul ATP”, a declarat George Cosac, Directorul Turneului.

Jianu revine pe tabloul principal

Pentru Filip Jianu, participarea la București reprezintă o revenire pe tabloul principal și o oportunitate de a confirma la nivel ATP.

„Mulțumesc organizatorilor pentru oportunitatea de a juca pe tabloul principal. Încă de anul trecut am văzut cât de mult contează meciurile la un nivel superior, cu jucători experimentați de la care putem învăța foarte mult. Contează foarte mult să simți pe teren care este nivelul real la care trebuie să ajungi pentru a fi top 100.

Reclamă
Reclamă

Anul acesta îmi doresc să joc cel puțin la fel de bine ca anul trecut și să reușesc să aduc un român în fazele superioare ale turneului.”, a declarat Filip Jianu.

Dublu: Cornea și Borges, favoriți numărul 1

Victor Cornea, unul dintre cei mai bine clasați jucători români de dublu, va face pereche cu portughezul Nuno Borges, cei doi fiind principalii favoriți ai competiției.

„Pentru mine, un wild card este o oportunitate importantă de a evolua la nivel ATP 250, unde mă simt competitiv. Este și un semn de încredere din partea organizatorilor, care contează mult.

Reclamă

Faptul că voi face echipă cu Nuno Borges îmi dă încredere și entuziasm. Abordez această oportunitate cu obiectivul clar de a transforma această șansă într-un parcurs cât mai puternic.”, a declarat Victor Cornea.

Tablou solid la simplu și dublu

Tabloul de simplu al ediției din acest an este format din 28 de jucători – 18 acceptați direct pe baza clasamentului ATP, trei wild card-uri, trei sportivi care beneficiază de Special Exempt și jucătorii veniți din calificări. Competiția are la start nume relevante din circuitul ATP, cu 7 reprezentanți din top 60 ATP. Principal favorit este canadianul Gabriel Diallo, ocupantul locului 37 ATP.

Alături de el revin la București jucători care au avut parcursuri solide în edițiile recente, precum Mariano Navone, finalist în 2024, și Sebastián Báez, finalist în 2025, dar și sportivi cu rezultate importante în circuit precum Adrian Mannarino, Fabian Marozsan sau Roberto Bautista-Agut.
Tabloul de dublu este format din 16 echipe: 14 acceptate direct pe baza clasamentului ATP și două wild card-uri acordate perechilor Nuno Borges / Victor Cornea (cap de serie numărul 1) și Alexandru Jecan / Bogdan Pavel.

În ansamblu, tabloul competiției aduce nume importante ale tenisului mondial la București, iar spectatorii care vor fi prezenți între 30 martie și 5 aprilie la Centrul Național de Tenis Simona Halep vor avea ocazia să urmărească live atât jucători consacrați, cât și sportivi în plină ascensiune în circuitul ATP.

ATP 250 Țiriac Open prezentat de UniCredit Bank se desfășoară între 30 martie și 5 aprilie, la Centrul Național de Tenis Simona Halep.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
