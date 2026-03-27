ATP 250 Țiriac Open începe în doar câteva zile și aduce în prim-plan jucătorii români la ediția din acest an, oferindu-le acces direct într-un turneu de nivel ATP 250.

Toate wild card-urile disponibile la simplu – atât pentru tabloul principal, cât și pentru calificări – au fost acordate jucătorilor români, într-o configurație care le oferă șansa de a evolua la un nivel competițional la care, în mod obișnuit, se ajunge progresiv, prin circuitul challenger.

Românii intră direct pe tabloul principal de joc la ATP 250 Țiriac Open

Astfel, Filip Jianu, Adrian Boitan și Radu David Țurcanu intră direct pe tabloul principal de simplu, în timp ce pe tabloul de dublu vor evolua perechile Nuno Borges / Victor Cornea și Alexandru Jecan / Bogdan Pavel.

„Diferența dintre challenger și ATP se simte imediat, nu doar în ritm, ci și în consistența jocului și în presiunea fiecărui punct. Fără acces la astfel de meciuri, e foarte greu să faci pasul mai sus. Aceste wild card-uri oferă jucătorilor români exact ceea ce au nevoie: meciuri la nivel înalt, în fața unor adversari care evoluează constant în circuitul ATP”, a declarat George Cosac, Directorul Turneului.

Jianu revine pe tabloul principal

Pentru Filip Jianu, participarea la București reprezintă o revenire pe tabloul principal și o oportunitate de a confirma la nivel ATP.

„Mulțumesc organizatorilor pentru oportunitatea de a juca pe tabloul principal. Încă de anul trecut am văzut cât de mult contează meciurile la un nivel superior, cu jucători experimentați de la care putem învăța foarte mult. Contează foarte mult să simți pe teren care este nivelul real la care trebuie să ajungi pentru a fi top 100.