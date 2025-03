Secretul din spatele unor mari campioni! Rafael Nadal a spus totul despre rivalitatea cu Novak Djokovic şi Roger Federer: "Asta am arătat întregii lumi" - Antena Sport

Rafael Nadal, unul dintre cei mai importanţi jucători din istoria tenisului, s-a retras la finalul anului trecut. De 22 de ori campion de Grand Slam, Nadal a fost în centrul unor dueluri fabuloase cu marii săi rivali, Novak Djokovic şi Roger Federer.

Elveţianul s-a retras din activitate în 2022, în timp ce Novak Djokovic se află pe final de carieră. Împreună, cei trei au cucerit 64 de Grand Slam-uri.

Rafael Nadal, despre rivalitatea cu Novak Djokovic şi Roger Federer: „Nu trebuie să îţi urăşti adversarul pentru a da ce e mai bun”

Într-un interviu realizat de Andy Roddick, Rafael Nadal a vorbit despre rivalitatea sa cu Federer şi Djokovic, dar şi despre relaţia dintre cei trei din afara terenului.

Chiar dacă nu îi numeşte cei mai buni prieteni, Nadal a subliniat respectul reciproc dintre cei trei mari jucători şi este de părere că un jucător poate deveni un mare campion fără să îşi urască rivalii:

„Ca rivali, am arătat lumii că putem să fi cei mai mari rivali, dar şi colegi. Nu aş spune că am fost cei mai buni prieteni, dar am avut o relaţie bună şi cred că este un exemplu pozitiv pentru următoarele generaţii. Sunt mândru de asta.