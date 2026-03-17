Emma Răducanu s-a retras de la Miami! Jaqueline Cristian, direct în turul 2

Dan Roșu Publicat: 17 martie 2026, 12:34

Emma Răducanu - Profimedia Images

Fosta campioană la US Open, Emma Răducanu, s-a retras de la Miami Open, întrucât îşi continuă recuperarea după o problemă de sănătate, a anunţat WTA.

Răducanu, locul 23 WTA, care a ajuns până în sferturile de finală în Florida anul trecut, beneficia de un loc direct în turul al doilea. În urma retragerii ei, a avut de câştigat Jaqueline Cristian, care va evolua direct în turul secund.

Jucătoarea în vârstă de 23 de ani s-a confruntat cu probleme de formă şi condiţie fizică încă de la singurul său triumf la un turneu de Grand Slam, obţinut la New York în 2021, şi a colaborat cu o serie de antrenori diferiţi, fără prea mult succes.

Pe tabloul principal se află şi trei românce, Sorana Cîrstea, care o va înfrunta pe chinezoaica Shuai Zhang în primul tur, Jaqueline Cristian, calificată direct în turul secund, şi Gabriela Ruse, care o va înfrunta pe croata Antonia Ruzic.

Meciurile de pe tabloul principal de la Miami Open încep marţi şi se vor desfăşura până la 29 martie.

