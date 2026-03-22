Șocul zilei la ATP Miami! Carlos Alcaraz, eliminat în turul al treilea

Carlos Alcaraz a fost protagonistul unuia dintre cele mai mari șocuri de la turneul ATP de la Miami. Ibericul a fost eliminat în turul al treilea, după un meci de peste două ore.

Principalul favorit al acestei competiții a fost învins de americanul Sebastian Korda, ocupantul locului 36 în ierarhia mondială la masculin.

Carlos Alcaraz, eliminat de Sebastian Korda

Carlos Alcaraz s-a oprit duminică în turul trei al turneului ATP de la Miami, spaniolul fiind învins de americanul Sebastian Korda, sportiv clasat pe locul 36 mondial.

Jucătorul din SUA s-a impus în trei seturi, scor 6-3, 5-7, 6-4, la capătul unui meci ce a durat două ore și 20 de minute. În faza optimilor, acesta va întâlni câștigătorul duelului dintre Martin Landaluce și Karen Khachanov.

Turneul ATP de la Miami face parte din categoria ”ATP Masters 1000” și se desfășoară în perioada 17 – 29 martie. Se joacă pe suprafață și este dotat cu premii totale în valoare de $9,415,725. Campionul en-titre este Jakub Menšík.