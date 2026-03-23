Sorana Cîrstea, eliminată în optimile WTA Miami! Românca, învinsă în 3 seturi de Coco Gauff

Setul II / Sorana Cîrstea – Coco Gauff 6-3

Sorana Cîrstea – Coco Gauff 6-3: Sorana duce jocul în decisiv, după un set doi de excepție!

Sorana Cîrstea – Coco Gauff 5-3: FA-BU-LOS! Sorana este de neoprit și face un nou break, fiind la doar un pas de câștigarea setului al doilea.

Sorana Cîrstea – Coco Gauff 4-3: Extraordinar! Sorana își face serviciul și trece la conducerea setului secund.

Sorana Cîrstea – Coco Gauff 3-3: Revenire de senzație a Soranei, care restabilește egalitatea cu un break.

Sorana Cîrstea – Coco Gauff 1-3: Jucătoarea din SUA își ține serviciul și se distanțează de Sorana.

Sorana Cîrstea – Coco Gauff 0-1: Început excelent de set secund pentru Gauff.

Setul I / Sorana Cîrstea – Coco Gauff 4-6

Sorana Cîrstea – Coco Gauff 4-6: Coco Gauff își adjudecă primul set.

Sorana Cîrstea – Coco Gauff 4-5: Se joacă tare! Sportiva de pe locul 4 WTA trece din nou la conducerea disputei și ia o opțiune serioasă pentru câștigarea primului set.

Sorana Cîrstea – Coco Gauff 4-3: Revenire excelentă a Soranei, care trece în avantaj.

Sorana Cîrstea – Coco Gauff 2-3: Forcing al jucătoarei din SUA, care trece la conducerea primului set.

Sorana Cîrstea – Coco Gauff 1-0: Început bun pentru româncă în optimi la Miami!

Sunt mai bine de șase ani de la ultima și singura întâlnire directă dintre Sorana Cîrstea și Coco Gauff, iar câștig de cauză a avut atunci jucătoarea din Statele Unite ale Americii, la Australian Open.

Acum, cele două luptă pentru un loc în sferturile turneului WTA de la Miami, acolo unde ambele au reușit victorii la pas. Sportiva clasată pe locul 4 în ierarhia WTA a intrat în competiție direct din turul al doilea și le-a eliminat pe parcurs pe Elisabetta Cocciaretto (44 WTA) și Alycia Parks (105 WTA).

De partea cealaltă, Sorana le-a surclasat pe Shuai Zhang (61 WTA), Linda Noskova, ocupanta locului 13 mondial și pe Elise Mertens, locul 19 în ierarhia WTA.