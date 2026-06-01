Joao Fonseca, încă o victorie uriaşă la Roland Garros şi calificare în sferturi

Dan Roșu Publicat: 1 iunie 2026, 10:22

Joao Fonseca - Getty Images

După ce l-a învins deja pe Novak Djokovic în runda a treia de la Roland Garros, tenismanul brazilian Joao Fonseca, numărul 30 mondial, a confirmat învingându-l pe norvegianul Casper Ruud, numărul 16 mondial, dublu finalist al turneului, în noaptea de duminică spre luni, şi s-a calificat în premieră în sferturile de finală ale unui turneu de Grand Slam, informează AFP.

Sub ochii compatriotului său Gustavo Kuerten, ultimul brazilian care a jucat un sfert de finală într-un turneu major (Roland Garros 2004), Fonseca, în vârstă de 19 ani, s-a impus cu 7-5, 7-6 (10/8), 5-7, 6-3 după un meci extrem de strâns în primele trei seturi.

Următorul său adversar va fi Jakub Mensik (27 ATP), într-un duel în care ştigătorul îşi va asigura prima sa semifinală de Grand Slam. Cehul în vârstă de 20 de ani, câştigător al turneului ATP Masters 1.000 de la Miami în 2025, l-a învins în optimi pe rusul Andrei Rublev (13 ATP), 6-3, 7-6 (8/6), 4-6, 2-6, 6-3.

După eliminarea lui Casper Ruud, tabloul masculin mai are acum doar doi finalişti ai unor turnee majore: germanul Alexander Zverev (US Open 2020, Roland Garros 2024, Australian Open 2025), care s-a calificat duminică în sferturile de finală, şi italianul Matteo Berrettini (Wimbledon 2021), care va juca luni în optimile de finală.

Niciunul dintre jucătorii rămaşi în cursă la Porte d’Auteuil nu a câştigat un turneu major.

