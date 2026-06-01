Mirra Andreeva abia aşteaptă meciul cu Sorana Cîrstea, din sferturile Roland Garros: “Cel mai bun tenis din viaţa ei”

Mirra Andreeva (8 WTA) s-a calificat în sferturile de finală de la Roland Garros, acolo unde o va întâlni pe Sorana Cîrstea (18 WTA), românca ce revine printre primele 8 de pe zgura pariziană după 17 ani. Rusoaica de 19 ani s-a impus duminică seară în faţa lui Jil Teichmann, scor 6-3, 6-2, fără prea multe emoţii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă s-au întâlnit o singură dată până acum, tot pe zgură, în luna aprilie, la Linz, când Andreeva s-a impus în decisiv, cele două se cunosc foarte bine. Mirra Andreeva a dezvăluit după calificarea în sferturile de finală că s-a antrenat de foarte multe ori cu Sorana Cîrstea la diferite turnee pe durata acestui sezon.

Mirra Andreeva, înaintea meciului cu Sorana Cîrstea, din sferturile de finală de la Roland Garros 2026: “E o adversară foarte dificilă”

Rusoaica a vorbit la superlativ despre forma româncei, care practică cel mai bun tenis al carierei. Cîrstea vine după semifinala de la Roma, iar acum are şansa de a juca în premieră în careul de aşi la un turneu de Grand Slam.

Fără să pună în umbră sezoanele precedente, Andreeva a vorbit despre performanţele româncei din acest an şi se aşteaptă la un meci dificil împotriva Soranei Cîrstea, aşa cum s-a întâmplat şi în Austria:

“Ne-am antrenat de atât de multe ori împreună în acest sezon. Ultima oară când am jucat a fost la Linz. A fost un meci foarte greu. Am câștigat în 3 seturi, dar nu știu. Până acum a jucat incredibil. E o persoană minunată și o concurentă extraordinară. Mereu dă ce are mai bun pe teren.