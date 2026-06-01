Home | Tenis | Roland Garros | Mirra Andreeva abia aşteaptă meciul cu Sorana Cîrstea, din sferturile Roland Garros: “Cel mai bun tenis din viaţa ei”

Mirra Andreeva abia aşteaptă meciul cu Sorana Cîrstea, din sferturile Roland Garros: “Cel mai bun tenis din viaţa ei”

Alex Masgras Publicat: 1 iunie 2026, 8:33

Comentarii
Mirra Andreeva abia aşteaptă meciul cu Sorana Cîrstea, din sferturile Roland Garros: Cel mai bun tenis din viaţa ei

Mirra Andreeva, după victoria din optimile de finală de la Roland Garros 2026 / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Mirra Andreeva (8 WTA) s-a calificat în sferturile de finală de la Roland Garros, acolo unde o va întâlni pe Sorana Cîrstea (18 WTA), românca ce revine printre primele 8 de pe zgura pariziană după 17 ani. Rusoaica de 19 ani s-a impus duminică seară în faţa lui Jil Teichmann, scor 6-3, 6-2, fără prea multe emoţii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă s-au întâlnit o singură dată până acum, tot pe zgură, în luna aprilie, la Linz, când Andreeva s-a impus în decisiv, cele două se cunosc foarte bine. Mirra Andreeva a dezvăluit după calificarea în sferturile de finală că s-a antrenat de foarte multe ori cu Sorana Cîrstea la diferite turnee pe durata acestui sezon.

Mirra Andreeva, înaintea meciului cu Sorana Cîrstea, din sferturile de finală de la Roland Garros 2026: “E o adversară foarte dificilă”

Rusoaica a vorbit la superlativ despre forma româncei, care practică cel mai bun tenis al carierei. Cîrstea vine după semifinala de la Roma, iar acum are şansa de a juca în premieră în careul de aşi la un turneu de Grand Slam.

Fără să pună în umbră sezoanele precedente, Andreeva a vorbit despre performanţele româncei din acest an şi se aşteaptă la un meci dificil împotriva Soranei Cîrstea, aşa cum s-a întâmplat şi în Austria:

“Ne-am antrenat de atât de multe ori împreună în acest sezon. Ultima oară când am jucat a fost la Linz. A fost un meci foarte greu. Am câștigat în 3 seturi, dar nu știu. Până acum a jucat incredibil. E o persoană minunată și o concurentă extraordinară. Mereu dă ce are mai bun pe teren.

Reclamă
Reclamă

O știu foarte bine pentru că, nu știu de ce, ne-am antrenat împreună la aproape fiecare turneu la care am jucat. Așa că va fi o partidă foarte interesantă, foarte entuziasmantă. E, evident, o adversară foarte dificilă.

Joacă cel mai bun tenis din viața ei în acest moment. Adică nu vreau să pun în umbră sezoanele de dinainte. Dar a avut până acum un sezon grozav. Va fi un meci fantastic și sunt superentuziasmată să joc cu ea”, a declarat Mirra Andreeva, pentru TNT Sports, citată de gsp.ro.

Sorana Cîrstea nu a pierdut niciun set în primele patru meciuri disputate la ediţia din acest an de la Roland Garros. Românca s-a impus cu 6-3, 7-6(4) în optimile de finală, în faţa chinezoaice Xiyu Wang, locul 148 WTA. Sorana Cîrstea se află la ultimul sezon al carierei.

Performanţă rară pentru un labrador din România. Tobi a intrat într-un club select al câinilor de salvarePerformanţă rară pentru un labrador din România. Tobi a intrat într-un club select al câinilor de salvare
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
De la patru roți la două. Cât economisesc pe lună românii care renunţă la maşină
Observator
De la patru roți la două. Cât economisesc pe lună românii care renunţă la maşină
Securitate maximă pentru naționala Angliei la Campionatul Mondial: „Cușca de oțel a leilor!”. Scut împotriva lunetiștilor și a atacurilor cu drone
Fanatik.ro
Securitate maximă pentru naționala Angliei la Campionatul Mondial: „Cușca de oțel a leilor!”. Scut împotriva lunetiștilor și a atacurilor cu drone
11:40

Georgia – România LIVE VIDEO (marţi, 20:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Gică Hagi revine pe banca echipei naţionale
11:34

EXCLUSIVIsabelle Gullden ştie care e principala armă a CSM-ului înainte de Final 4! Sfat uriaş pentru “tigroaice”
11:05

Scouterii din Anglia, dezamăgiţi de Octavian Popescu: “Au plecat la pauză”. Nici Craiova şi U Cluj nu au impresionat
10:35

VideoToată lumea la World Cup 2026, toată lumea la Antena. Muzica memorabilă la Cupa Mondială
10:32

VIDEOViolenţe la Paris după finala Ligii Campionilor: peste 890 de reţineri
10:23

Dinamo a anunţat ce se întâmplă cu George Puşcaş: “Nu garantează nimic”
Vezi toate știrile
1 O nouă plecare de la Dinamo. Fotbalistul luat de la Farul e aproape de transfer 2 Şi-a anunţat retragerea după barajul dramatic Farul – Chindia: “A fost ultimul meci” 3 O victorie pentru istoria tenisului! Sorana Cîrstea a reușit ceva fără precedent la Grand Slam-uri 4 Un model OnlyFans i-a propus o noapte de amor eroului de la PSG, însă răspunsul a venit de la soția jucătorului! 5 Îşi ia cetăţenia română şi vrea să joace pentru naţionala antrenată de Gică Hagi: “Începem demersurile” 6 Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din sferturile Roland Garros. Meci istoric “de foc” pentru româncă
Citește și
Cele mai citite
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo
Primul mare transfer pregătit de Rapid: jucătorul de 5.000.000 de euro ar putea ajunge în GiuleştiPrimul mare transfer pregătit de Rapid: jucătorul de 5.000.000 de euro ar putea ajunge în Giuleşti