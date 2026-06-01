Noi reguli la Cupa Mondială 2026! Marele Pierluigi Collina a venit cu explicaţii: “Acesta este obiectivul”

FIFA va implementa mai multe reguli noi la Cupa Mondială 2026, turneu final ce va fi găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic şi care va debuta pe 11 iunie, cu meciul dintre Africa de Sud şi Mexic. Toate meciurile se văd în Universul Antena.
Forul suprem din fotbalul mondial încearcă să fluidizeze cât mai mult jocul, dorind să penalizeze tragerile de timp. De asemenea, vor fi schimbări şi în ceea ce priveşte protocolul VAR, dar şi în ceea ce priveşte pedepsirea jucătorilor care au un comportament inadecvat, atât în ceea ce priveşte protestele, cât şi insultele dintre fotbalişti. În plus, FIFA a luat deja măsuri pentru a evita un episod Senegal, aşa cum s-a întâmplat la începutul acestui an, la finala Cupei Africii pe Naţiuni.
- World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie
FIFA implementează noi reguli la World Cup 2026
Pierlugi Collina, preşedintele Comisiei Arbitrilor din cadrul FIFA, a anunţat că toate aceste reguli noi aprobate de IFAB (International Football Association Board) vor fi implementate la turneul final din această vară.
“Obiectivul nostru este să eliminăm, pe cât posibil, întreruperile. Am introdus anul trecut regula cu 8 secunde pentru portari şi cred că a funcţionat destul de bine. Au fost puţine cornere acordate pentru trageri de timp”, a spus Collina, citat de marca.com.
Nu doar portarii trebuie să fie atenţi la cronometru, ci şi jucătorii de câmp. Aceştia vor avea 5 secunde la dispoziţie pentru a arunca de la margine. În cazul în care se depăşeşte acest timp, atunci echipa adversă va relua de la margine. Tot 5 secunde vor avea la dispoziţie şi portarii, la outul de poartă, în timp ce regula de 8 secunde rămâne valabilă din momentul în care prin mingea în braţe.
Pentru a evita ce s-a întâmplat la meciul dintre Benfica şi Real Madrid, când Prestianni şi-a acoperit gura şi l-a jignit pe Vinicius, FIFA a luat o decizie drastică. Arbitrii au libertatea de a arăta cartonaşul roşu jucătorilor care duc mâna la gură atunci se duc la un adversar.
“Nu e un gest involuntar, făcut din greşeală sau din instict. Un jucător care îşi acoperă gura cu mâna o face pentru că aşa vrea. Aşa că, dacă jucătorii ştiu că acest gest poate fi o infracţiune sau un comportament nedorit, atunci ne aşteptăm ca ei să înceteze. E simplu”, a mai spus Collina.
FIFA ştie cum să eviteze scenele incredibile de la finala Cupei Africii pe Naţiuni
În luna ianuarie, la finala Cupei Africii pe Naţiuni dintre Maroc şi Senegal, jucătorii senegalezi au părăsit terenul, nemulţumiţi de decitiile arbitrului, care a anulat un gol pentru Senegal şi a dictat un penalty pentru Maroc. Aceştia au mers la vestiare şi au revenit după minute bune, dar Brahim Diaz a executat lamentabil, cu o “scăriţă”. Senegal a câştigat pe teren, la loviturile de departajare, dar Confederaţia de Fotbal din Africa a acordat trofeul marocanilor la masa verde, în luna martie, Senegal pierzând meciul cu 0-3, după ce jucătorii au părăsit terenul.
Pentru ca un astfel de scenariu să nu se mai repete, FIFA a făsit soluţia. Arbitrul are libertatea de a elimina jucătorii sau membrii staff-urilor tehnice care se duc la vestiare sau care încurajează acest gest:
“La discreţia organizatorului competiţiei, arbitrul poate arăta cartonaşul roşu oricărui jucător care părăseşte terenul, în semn de protest faţă de deciziile arbitrului. Noua regulă se aplică şi membrilor din staff-ul tehnic ce îi încurajează sau provoacă pe jucători să iasă de pe teren. În principiu, echipa din cauza căreia se suspendă meciul declară forfeit”, a mai spus fostul arbitru italian.
Echipele care trag de timp la schimbări vor juca, temporar, în 10 oameni
O altă regulă nouă care va fi implementată la Cupa Mondială 2026 este legată de schimbări. Jucătorii vor avea la dispoziţie 10 secunde să părăsească terenul. În cazul în care se depăşeşte acest timp, jucătorul schimbat este obligat să părăsească terenul, dar jucătorul venit de pe bancă va avea de aşteptat. El va putea intra abia la următoarea întrerupere a jocului. Există şi excepţii, bineînţeles, în cazul jucătorilor accidentaţi.
S-a întâmplat deja acest lucru, la meciul amical dintre Japonia şi Islanda. Islandezii au fost nevoiţi să joace în 10 oameni mai bine de un minut, după ce Hlynsson nu a părăsit terenul în mai puţin de 10 secunde la schimbare. Jocul s-a reluat cu Islanda în inferioritate numerică, iar Japonia a reuşit să înscrie, având un om în plus pe teren.
De asemenea, jucătorii care primesc îngrijiri medicale pe teren sunt obligaţi să meargă la marginea terenului, acolo unde trebuie să stea cel puţin un minut pe tuşă. Abia după ce trec 60 de secunde, aceştia pot fi lăsaţi de arbitru să revină în joc.
Schimbări la protocolul VAR
Şi protocolul VAR va avea parte de schimbări importante la World Cup 2026. Acum, sistemul de arbitraj video va putea interveni în cazul unui al doilea cartonaş galben acordat incorect, lucru care nu se putea întâmpla până acum. De asemenea, VAR-ul poate interveni şi atunci când arbitrul din teren acordă unui alt jucător cartonaşul galben sau roşu.
Tot de la acest turneu final, VAR-ul poate interveni la acordarea greşită a cornerelor. În cazul în care un corner este acordat greşit, atunci arbitrii din cabina VAR pot întoarce decizia arbitrului din teren. Această analiză va avea loc însă numai înainte de execuţia cornerului, nu şi după. Collina a precizat că este vorba despre decizii evidente, care pot fi luate în 10-15 secunde.
- Toată lumea la World Cup 2026, toată lumea la Antena. Muzica memorabilă la Cupa Mondială
- Nebunia din jurul lui Neymar. Ce s-a întâmplat la finalul amicalului Brazilia – Panama 6-2
- Capul Verde, rezultat uimitor înaintea startului Cupei Mondiale! Cu Joao Paulo în teren, a umilit Serbia!
- Jurnal Antena Sport | World Cup e tot mai aproape
- Lovitură! Luis Suarez, OUT de la Cupa Mondială. Cum arată lotul complet al Uruguayului