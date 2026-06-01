Noi reguli la Cupa Mondială 2026! Marele Pierluigi Collina a venit cu explicaţii: “Acesta este obiectivul”

FIFA va implementa mai multe reguli noi la Cupa Mondială 2026, turneu final ce va fi găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic şi care va debuta pe 11 iunie, cu meciul dintre Africa de Sud şi Mexic.

Forul suprem din fotbalul mondial încearcă să fluidizeze cât mai mult jocul, dorind să penalizeze tragerile de timp. De asemenea, vor fi schimbări şi în ceea ce priveşte protocolul VAR, dar şi în ceea ce priveşte pedepsirea jucătorilor care au un comportament inadecvat, atât în ceea ce priveşte protestele, cât şi insultele dintre fotbalişti. În plus, FIFA a luat deja măsuri pentru a evita un episod Senegal, aşa cum s-a întâmplat la începutul acestui an, la finala Cupei Africii pe Naţiuni.

FIFA implementează noi reguli la World Cup 2026

Pierlugi Collina, preşedintele Comisiei Arbitrilor din cadrul FIFA, a anunţat că toate aceste reguli noi aprobate de IFAB (International Football Association Board) vor fi implementate la turneul final din această vară.

“Obiectivul nostru este să eliminăm, pe cât posibil, întreruperile. Am introdus anul trecut regula cu 8 secunde pentru portari şi cred că a funcţionat destul de bine. Au fost puţine cornere acordate pentru trageri de timp”, a spus Collina, citat de marca.com.

Nu doar portarii trebuie să fie atenţi la cronometru, ci şi jucătorii de câmp. Aceştia vor avea 5 secunde la dispoziţie pentru a arunca de la margine. În cazul în care se depăşeşte acest timp, atunci echipa adversă va relua de la margine. Tot 5 secunde vor avea la dispoziţie şi portarii, la outul de poartă, în timp ce regula de 8 secunde rămâne valabilă din momentul în care prin mingea în braţe.