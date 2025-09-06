Jannik Sinner - Carlos Alcaraz e finala US Open 2025! Djokovic, învins în trei seturi de spaniol - Antena Sport

Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz se vor întâlni în finala masculină de la US Open 2025. Acesta va fi episodul cu numărul 15 al rivalităţii lor şi, pentru a treia oară, cei doi se vor duela într-o finală de Grand Slam.

Primul care a intrat pe Arthur Ashe Stadium a fost spaniolul de 22 de ani. El l-a întâlnit pe Novak Djokovic, sârbul care este în continuare în căutarea titlului de Grand Slam cu numărul 25.

Jannik Sinner – Carlos Alcaraz, finala US Open 2025

Alcaraz a reuşit la New York să îşi ia revanşa după două înfrângeri dureroase în faţa sârbului, în finala olimpică de la Paris de anul trecut şi în sfertul de finală de la începutul acestui an de la Australian Open. Sâmbătă, Alcaraz s-a impus cu 6-4, 7-6(4), 6-2, la capătul unui meci care a durat 2 ore şi 26 de minute.

În a doua semifinală, Jannik Sinner l-a întâlnit pe Felix Auger-Aliassime, locul 27 ATP. Liderul mondial a început bine partida, câştigând primul set cu 6-1. Canadianul a revenit şi a egalat situaţia, după ce şi-a trecut în cont al doilea set cu 6-3.

După primele două seturi, Jannik Sinner a cerut un time-out medical, iar italianul a devenit mult mai agresiv după reluarea jocului. Până la urmă, Sinner s-a impus cu 6-1, 3-6, 6-3, 6-4, după 3 ore şi 19 minute de joc.