Jannik Sinner - Carlos Alcaraz e finala US Open 2025! Djokovic, învins în trei seturi de spaniol - Antena Sport

Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz se vor întâlni în finala masculină de la US Open 2025. Acesta va fi episodul cu numărul 15 al rivalităţii lor şi, pentru a treia oară, cei doi se vor duela într-o finală de Grand Slam.
Primul care a intrat pe Arthur Ashe Stadium a fost spaniolul de 22 de ani. El l-a întâlnit pe Novak Djokovic, sârbul care este în continuare în căutarea titlului de Grand Slam cu numărul 25.
Jannik Sinner – Carlos Alcaraz, finala US Open 2025
Alcaraz a reuşit la New York să îşi ia revanşa după două înfrângeri dureroase în faţa sârbului, în finala olimpică de la Paris de anul trecut şi în sfertul de finală de la începutul acestui an de la Australian Open. Sâmbătă, Alcaraz s-a impus cu 6-4, 7-6(4), 6-2, la capătul unui meci care a durat 2 ore şi 26 de minute.
În a doua semifinală, Jannik Sinner l-a întâlnit pe Felix Auger-Aliassime, locul 27 ATP. Liderul mondial a început bine partida, câştigând primul set cu 6-1. Canadianul a revenit şi a egalat situaţia, după ce şi-a trecut în cont al doilea set cu 6-3.
După primele două seturi, Jannik Sinner a cerut un time-out medical, iar italianul a devenit mult mai agresiv după reluarea jocului. Până la urmă, Sinner s-a impus cu 6-1, 3-6, 6-3, 6-4, după 3 ore şi 19 minute de joc.
În ceea ce priveşte duelurile directe, Carlos Alcaraz îl conduce pe Jannik Sinner cu 9-5, ultimele cinci întâlniri fiind finale, fie de Grand Slam, turneu ATP Masters 1000 sau ATP 500. Anul acesta, Alcaraz s-a impus în finala de la Roland Garros, la capătul unui meci dramatic, în care a salvat mingi de meci.
Câteva săptămâni mai târziu, Sinner a reuşit să îşi ia revanşa în faţa spaniolului la All England Club, acolo unde a cucerit titlul de la Wimbledon. După ce primele două finale de anul acesta dintre cei doi au avut loc pe zgură, respectiv iarbă, cei doi îşi vor disputa trofeul de la Flushing Meadows pe hard.
Chiar înainte de US Open, la turneul ATP Masters 1000 de la Cincinnati, cei doi s-au reîntâlnit într-o finală care a durat însă puţin peste 20 de minute. La 5-0 pentru spaniol, Sinner a fost nevoit să abandoneze, din cauza unor probleme medicale.
În 2022, la singura întâlnire dintre cei doi de la US Open, Carlos Alcaraz a câştigat un meci incredibil, de 5 ore şi 18 minute, cu 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5, 6-3.
