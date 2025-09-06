Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jannik Sinner - Carlos Alcaraz e finala US Open 2025! Djokovic, învins în trei seturi de spaniol - Antena Sport

Home | Tenis | US Open | Jannik Sinner – Carlos Alcaraz e finala US Open 2025! Djokovic, învins în trei seturi de spaniol

Jannik Sinner – Carlos Alcaraz e finala US Open 2025! Djokovic, învins în trei seturi de spaniol

Alex Masgras Publicat: 6 septembrie 2025, 8:53

Comentarii
Jannik Sinner – Carlos Alcaraz e finala US Open 2025! Djokovic, învins în trei seturi de spaniol

Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz / Colaj Profimedia

Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz se vor întâlni în finala masculină de la US Open 2025. Acesta va fi episodul cu numărul 15 al rivalităţii lor şi, pentru a treia oară, cei doi se vor duela într-o finală de Grand Slam.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Primul care a intrat pe Arthur Ashe Stadium a fost spaniolul de 22 de ani. El l-a întâlnit pe Novak Djokovic, sârbul care este în continuare în căutarea titlului de Grand Slam cu numărul 25.

Jannik Sinner – Carlos Alcaraz, finala US Open 2025

Alcaraz a reuşit la New York să îşi ia revanşa după două înfrângeri dureroase în faţa sârbului, în finala olimpică de la Paris de anul trecut şi în sfertul de finală de la începutul acestui an de la Australian Open. Sâmbătă, Alcaraz s-a impus cu 6-4, 7-6(4), 6-2, la capătul unui meci care a durat 2 ore şi 26 de minute.

În a doua semifinală, Jannik Sinner l-a întâlnit pe Felix Auger-Aliassime, locul 27 ATP. Liderul mondial a început bine partida, câştigând primul set cu 6-1. Canadianul a revenit şi a egalat situaţia, după ce şi-a trecut în cont al doilea set cu 6-3.

După primele două seturi, Jannik Sinner a cerut un time-out medical, iar italianul a devenit mult mai agresiv după reluarea jocului. Până la urmă, Sinner s-a impus cu 6-1, 3-6, 6-3, 6-4, după 3 ore şi 19 minute de joc.

Reclamă
Reclamă

În ceea ce priveşte duelurile directe, Carlos Alcaraz îl conduce pe Jannik Sinner cu 9-5, ultimele cinci întâlniri fiind finale, fie de Grand Slam, turneu ATP Masters 1000 sau ATP 500. Anul acesta, Alcaraz s-a impus în finala de la Roland Garros, la capătul unui meci dramatic, în care a salvat mingi de meci.

Câteva săptămâni mai târziu, Sinner a reuşit să îşi ia revanşa în faţa spaniolului la All England Club, acolo unde a cucerit titlul de la Wimbledon. După ce primele două finale de anul acesta dintre cei doi au avut loc pe zgură, respectiv iarbă, cei doi îşi vor disputa trofeul de la Flushing Meadows pe hard.

EXCLUSIV. Imagini din subteran, de la lucrările de retehnologizare de la Barajul VidraruEXCLUSIV. Imagini din subteran, de la lucrările de retehnologizare de la Barajul Vidraru
Reclamă

Chiar înainte de US Open, la turneul ATP Masters 1000 de la Cincinnati, cei doi s-au reîntâlnit într-o finală care a durat însă puţin peste 20 de minute. La 5-0 pentru spaniol, Sinner a fost nevoit să abandoneze, din cauza unor probleme medicale.

În 2022, la singura întâlnire dintre cei doi de la US Open, Carlos Alcaraz a câştigat un meci incredibil, de 5 ore şi 18 minute, cu 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5, 6-3.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Primesc sau nu elevii absenţe dacă nu merg la şcoală luni, în prima zi?
Observator
Primesc sau nu elevii absenţe dacă nu merg la şcoală luni, în prima zi?
Afacerea cu care are un succes nebun marea iubire a lui Ion Țiriac. Produsele se vând pe bandă rulantă în toată lumea
Fanatik.ro
Afacerea cu care are un succes nebun marea iubire a lui Ion Țiriac. Produsele se vând pe bandă rulantă în toată lumea
9:51
A venit nota de plată pentru Luis Suarez şi Sergio Busquets! Ce suspendări au primit după circul provocat la finala Leagues Cup
9:38
Răsturnare de situaţie! FCSB a anunţat transferul unui jucător, dar mutarea a picat! Care e motivul
9:28
Luis Enrique a fost transportat la spital şi operat de urgenţă după un accident cu bicicleta
9:13
Elveţia a “spulberat-o” pe Kosovo în meciul fostelor adversare ale României! Rezultate din preliminariile CM
9:12
Maroc, prima echipă africană calificată la World Cup 2026
8:42
Decizia luată de Mircea Lucescu în privinţa lui Horaţiu Moldovan, după gafa monumentală a portarului!
Vezi toate știrile
1 VIDEORomânia – Canada 0-3. Tricolorii au suferit o înfrângere ruşinoasă în amicalul de lux de pe Arena Națională 2 Salariul uriaş pe care Kurt Zouma îl are la CFR Cluj: “S-a enervat Neluțu” 3 Primul 11 ales de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada! Marea surpriză pregătită de selecționer 4 EXCLUSIVMircea Lucescu, reacţie surprinzătoare după România – Canada 0-3: “Nu sunt nemulţumit de joc” 5 Dinamo a făcut un nou transfer! Un fost jucător de la Steaua a semnat cu “câinii” 6 VIDEONorris, cel mai rapid în FP2 din MP al Italiei! Cursa de la Monza e duminică (15:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut