Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cum a reușit Alcaraz să îl învingă pe Sinner în finala US Open. Dezvăluirea făcută de antrenorul ibericului - Antena Sport

Home | Tenis | US Open | Cum a reușit Alcaraz să îl învingă pe Sinner în finala US Open. Dezvăluirea făcută de antrenorul ibericului

Cum a reușit Alcaraz să îl învingă pe Sinner în finala US Open. Dezvăluirea făcută de antrenorul ibericului

Andrei Nicolae Publicat: 10 septembrie 2025, 20:23

Comentarii
Cum a reușit Alcaraz să îl învingă pe Sinner în finala US Open. Dezvăluirea făcută de antrenorul ibericului

Carlos Alcaraz, alături de Juan Carlos Ferrero după victoria de la US Open 2025 / Profimedia

Juan Carlos Ferrero, antrenorul lui Carlos Alcaraz, le-a acordat un interviu după finala de la US Open celor de la ATP. Fostul lider mondial a declarat că eșecul de la Wimbledon a contat enorm pentru murcian, la care s-a adăugat tactica abordată de proaspătul campion de la Flushing Meadows.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Grație succesului din New York, Alcaraz a ajuns la șase titluri de Grand Slam în carieră la 22 de ani.

Juan Carlos Ferrero: “Meciul a fost perfect”

Alcaraz s-a impus în finala de la US Open în fața lui Jannik Sinner cu 3-1 la seturi, după 2 ore și 44 de minute. La câteva zile distanță de la succesul de pe Arthur Ashe al noului lider mondial, antrenorul său a vorbit într-un interviu despre meciul încheiat cu scorul de 6-3, 3-6, 6-1, 6-4 în favoarea elevului său.

Juan Carlos Ferrero a explicat cum s-a mobilizat Carlitos după ce a pierdut în fața rivalului său la Wimbledon acum aproape două luni. În plus, fostul campion de la Roland Garros a detaliat modul în care a abordat concret Alcaraz jocul în fața lui Sinner pentru a-l putea pune în dificultate.

Eșecul de la Wimbledon a fost foarte important: ne-am antrenat timp de 15 zile și am fost foarte concentrați pe detaliile de care aveam nevoie pentru a-l înfrunta pe Sinner. Știam că pe hard e dificil să joci împotriva lui Jannik și că el câștigă multe meciuri. Toate aceste lucruri au fost utile, Carlos a înțeles că trebuie să se îmbunătățească și s-a pus pe treabă.

Reclamă
Reclamă

Meciul a fost perfect. Carlos a fost dispus să dea totul și a pus presiune pe Jannik înainte să se întâmple opusul. Asta a fost una dintre chei. Ambii jucători lovesc mingea foarte, foarte repede, deci cred că oricine o lovește are un avantaj.

Carlos are probabil mai multă varietate în tenisul lui, poate obține mai mult: slice-uri, drive-uri la fileu, asta te ajută mult să schimbi modul în care joci“, a spus Juan Carlos Ferrero, potrivit welovetennis.fr.

Palmaresul lui Alcaraz la turneele de Grand Slam arată în felul următor în prezent:

Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
Reclamă
  • Două titluri la Roland Garros (2024, 2025)
  • Două titluri la Wimbledon (2023, 2024)
  • Două titluri la US Open (2022, 2025)
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa H?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
Observator
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
Legea care va permite consumul de bere pe stadioanele din România intră în linie dreaptă. Ce modificări au fost aduse și când ar putea fi adoptată
Fanatik.ro
Legea care va permite consumul de bere pe stadioanele din România intră în linie dreaptă. Ce modificări au fost aduse și când ar putea fi adoptată
19:34
Mircea Lucescu a tranşat subiectul presupusei “probleme” cu Alex Mitriţă! Ce discuţie a avut cu jucătorul
19:17
Cum a influențat Fernando Alonso intrarea unui debutant în F1: “Nu știu dacă aș fi fost aici fără el”
18:45
“I-ați văzut pe români”. Semnalul de alarmă tras în grupa “tricolorilor” după egalul cu Cipru
18:31
Gică Popescu, mesaj direct despre posibilitatea ca Gică Hagi să preia echipa națională: “E prima variantă!”
18:29
Mircea Lucescu a dezvăluit motivul pentru care nu l-a folosit pe Baiaram: “A spus că îi e frică de accidentare”
18:07
Laurențiu Reghecampf, prima performanță pe banca lui Al Hilal Omdurman! Ce a reușit echipa românului
Vezi toate știrile
1 “Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2! 2 Cipru – România 2-2. Tricolorii, rezultat ruşinos după ce au condus cu 2-0! Barajul rămâne şansa pentru Mondial 3 “Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena 4 Gigi Becali a anunţat care e antrenorul care ar trebui să preia România în locul lui Mircea Lucescu: “E cel mai bun” 5 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod 6 Impresarul lui Alin Fică a răbufnit, după transferul ratat la Rapid: “Nu pot s-o las aşa, se face tam-tam”
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic