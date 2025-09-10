Cum a reușit Alcaraz să îl învingă pe Sinner în finala US Open. Dezvăluirea făcută de antrenorul ibericului - Antena Sport

Juan Carlos Ferrero, antrenorul lui Carlos Alcaraz, le-a acordat un interviu după finala de la US Open celor de la ATP. Fostul lider mondial a declarat că eșecul de la Wimbledon a contat enorm pentru murcian, la care s-a adăugat tactica abordată de proaspătul campion de la Flushing Meadows.

Grație succesului din New York, Alcaraz a ajuns la șase titluri de Grand Slam în carieră la 22 de ani.

Juan Carlos Ferrero: “Meciul a fost perfect”

Alcaraz s-a impus în finala de la US Open în fața lui Jannik Sinner cu 3-1 la seturi, după 2 ore și 44 de minute. La câteva zile distanță de la succesul de pe Arthur Ashe al noului lider mondial, antrenorul său a vorbit într-un interviu despre meciul încheiat cu scorul de 6-3, 3-6, 6-1, 6-4 în favoarea elevului său.

Juan Carlos Ferrero a explicat cum s-a mobilizat Carlitos după ce a pierdut în fața rivalului său la Wimbledon acum aproape două luni. În plus, fostul campion de la Roland Garros a detaliat modul în care a abordat concret Alcaraz jocul în fața lui Sinner pentru a-l putea pune în dificultate.

“Eșecul de la Wimbledon a fost foarte important: ne-am antrenat timp de 15 zile și am fost foarte concentrați pe detaliile de care aveam nevoie pentru a-l înfrunta pe Sinner. Știam că pe hard e dificil să joci împotriva lui Jannik și că el câștigă multe meciuri. Toate aceste lucruri au fost utile, Carlos a înțeles că trebuie să se îmbunătățească și s-a pus pe treabă.