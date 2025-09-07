"Staţi, aşteptaţi!" Aryna Sabalenka, luată prin surprindere după finala de la US Open: "Nu am terminat" - Antena Sport

Închide meniul
"Staţi, aşteptaţi!" Aryna Sabalenka, luată prin surprindere după finala de la US Open: "Nu am terminat"

US Open | "Staţi, aşteptaţi!" Aryna Sabalenka, luată prin surprindere după finala de la US Open: "Nu am terminat"

“Staţi, aşteptaţi!” Aryna Sabalenka, luată prin surprindere după finala de la US Open: “Nu am terminat”

Alex Masgras Publicat: 7 septembrie 2025, 9:15

Comentarii
Staţi, aşteptaţi! Aryna Sabalenka, luată prin surprindere după finala de la US Open: Nu am terminat

Aryna Sabalenka, în timpul discursului / Profimedia

Aryna Sabalenka a câştigat pentru al doilea an la rând titlul de la US Open şi al patrulea turneu de Grand Slam al carierei. Jucătoarea din Belarus s-a impus cu 6-3, 7-6(3) în faţa americanei Amanda Anisimova, jucătoare care a ajuns anul acesta şi în finala de la Wimbledon.

În timpul festivităţii de premiere, Aryna Sabalenka a oferit şi un moment amuzant, în timpul discursului. După ce şi-a felicitat adversara, organizatorii turneului de la New York s-au grăbit şi au fost la un pas de a încheia ceremonia, fără ca Sabalenka să le mulţumească celor din echipa sa.

Aryna Sabalenka, moment amuzant la festivitatea de premiere de la US Open: “Ar fi fost urât din partea mea”

Organizatorii voiau să îi ofere numărului 1 WTA cecul în valoare de 5 milioane de dolari pe care l-a obţinut în urma victoriei cu Anisimova, dar Sabalenka a început să râdă şi le-a spus acestora să nu se grăbească, deoarece vrea să le mulţumească şi membrilor echipei sale, care au o viaţă grea alături de jucătoarea din Belarus:

“Staţi, aşteptaţi! Trebuie să mulţumesc şi echipei mele. Nu am terminat (n.r. râde). Cred că ar fi fost urât din partea mea să uit de echipa mea pentru că le dau bătăi de cap şi ar fi fost răutăcios să nu le spun cât de mult îi apreciez în timpul discursului”, a spus Aryna Sabalenka, după ce a fost întreruptă, în timpul festivităţii de premiere.

În urma acestui succes, Sabalenka a ajuns la 11.225 de puncte în clasamentul WTA, fiind la 3292 de puncte în faţa polonezei Iga Swiatek. Anul acesta, jucătoarea din Belarus a jucat finale la Australian Open şi Roland Garros, în timp ce la Wimbledon s-a oprit în semifinale, fiind învinsă chiar de către Anisimova.

  • 4 titluri de Grand Slam are Aryna Sabalenka
  • 2 titluri la US Open a cucerit jucătoarea din Belarus
Comentarii


1 FotoLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui 2 VIDEOMax Verstappen, pole-position în Marele Premiu al Italiei. Tur fabulos pentru campionul mondial 3 Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei 4 Tricolorul "distrus" de Marius Şumudică după România – Canada 0-3: "N-am văzut în viaţa mea aşa ceva" 5 Marius Șumudică revine pe banca tehnică! Cu ce club este la un pas de a semna 6 Preliminarii World Cup 2026. Austria – Cipru 1-0. Bosnia a defilat în San Marino. Cum arată clasamentul în grupa României
