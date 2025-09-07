"Staţi, aşteptaţi!" Aryna Sabalenka, luată prin surprindere după finala de la US Open: "Nu am terminat" - Antena Sport

Aryna Sabalenka a câştigat pentru al doilea an la rând titlul de la US Open şi al patrulea turneu de Grand Slam al carierei. Jucătoarea din Belarus s-a impus cu 6-3, 7-6(3) în faţa americanei Amanda Anisimova, jucătoare care a ajuns anul acesta şi în finala de la Wimbledon.

În timpul festivităţii de premiere, Aryna Sabalenka a oferit şi un moment amuzant, în timpul discursului. După ce şi-a felicitat adversara, organizatorii turneului de la New York s-au grăbit şi au fost la un pas de a încheia ceremonia, fără ca Sabalenka să le mulţumească celor din echipa sa.

Aryna Sabalenka, moment amuzant la festivitatea de premiere de la US Open: “Ar fi fost urât din partea mea”

Organizatorii voiau să îi ofere numărului 1 WTA cecul în valoare de 5 milioane de dolari pe care l-a obţinut în urma victoriei cu Anisimova, dar Sabalenka a început să râdă şi le-a spus acestora să nu se grăbească, deoarece vrea să le mulţumească şi membrilor echipei sale, care au o viaţă grea alături de jucătoarea din Belarus:

“Staţi, aşteptaţi! Trebuie să mulţumesc şi echipei mele. Nu am terminat (n.r. râde). Cred că ar fi fost urât din partea mea să uit de echipa mea pentru că le dau bătăi de cap şi ar fi fost răutăcios să nu le spun cât de mult îi apreciez în timpul discursului”, a spus Aryna Sabalenka, după ce a fost întreruptă, în timpul festivităţii de premiere.

În urma acestui succes, Sabalenka a ajuns la 11.225 de puncte în clasamentul WTA, fiind la 3292 de puncte în faţa polonezei Iga Swiatek. Anul acesta, jucătoarea din Belarus a jucat finale la Australian Open şi Roland Garros, în timp ce la Wimbledon s-a oprit în semifinale, fiind învinsă chiar de către Anisimova.