Marele regret al lui Jannik Sinner, după finala pierdută cu Carlos Alcaraz la US Open 2025 - Antena Sport

Jannik Sinner, învins de spaniolul Carlos Alcaraz în finala turneului US Open, a declarat că regretă că a fost “previzibil” în finala de duminică de la New York.

“Am fost foarte previzibil. Acum depinde de mine să decid dacă vreau sau nu să fac schimbări. Cu siguranță voi lucra la asta, pentru a încerca să pregătesc mai bine următorul meci pe care îl voi juca împotriva lui. În timpul turneului, mi-am repetat aceleași lucruri, dar nu am făcut niciun moment serviciu-voleu, nu am făcut vreun drop-shot. iar apoi a venit momentul în care l-au înfruntat pe Carlos și trebuia să ies din zona de confort”, a spus Sinner.

Marele regret al lui Jannik Sinner, după finala pierdută cu Carlos Alcaraz la US Open 2025

“De acum înainte voi încerca să fac unele schimbări, să fiu un jucător mai imprevizibil, chiar dacă voi pierde anumite meciuri. Cred că asta trebuie să fac pentru a deveni un jucător mai bun de tenis. Dar, la nivel de sezon, rezultatele mele au fost formidabile: două titluri de Mare Șlem, două înfrângeri în finală, sunt rezultate incredibile. Acum voi încerca să termin anul cât de puternic pot”, a mai adăugat de acum fostul lider mondial.

Italianul s-a referit și la evoluția adversarului său față de finala de la Wimbledon, câștigată de Sinner.

“El a progresat. Am avut impresia că a jucat mult mai curat azi (duminică, n. red.). Lucrurile pe care eu le-am făcut bine la Londra, el le-a făcut mai bine acum. Am impresia că el a făcut totul mai ușor, în special la serviciu și pe margini. Îl felicit, a gestionat situația mai bine decât mine. Și-a ridicat nivelul când trebuia să o facă. Rămân mândru de mine, de sezonul meu, dar el a jucat mai bine ca mine azi”, a afirmat Sinner.