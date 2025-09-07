Jannik Sinner - Carlos Alcaraz LIVE TEXT (21:00). Finală „de foc” la US Open 2025 - Antena Sport

Jannik Sinner – Carlos Alcaraz, finala „de foc” de la US Open 2025, va fi în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:00. Cei doi s-au întâlnit și în finalele precedentelor două turnee de Grand Slam.

La Wimbledon, Jannik Sinner l-a învins pe Carlos Alcaraz în patru seturi, scor 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.

Jannik Sinner – Carlos Alcaraz LIVE TEXT (21:00), în finala US Open 2025

La Roland Garros, Carlos Alcaraz a triumfat, după o finală istorică. Ibericul de pe locul 2 ATP a revenit de la 0-2 la seturi, salvând trei mingi de meci în setul patru, reușind să se impun ă cu scorul de 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6.

După cele două finale de la Roland Garros și Wimbledon, Carlos Alcaraz și Jannik Sinner s-au duelat și în finala turneului de 1000 de puncte ATP de la Cincinnati. Liderul ATP s-a retras la scorul de 0-5, iar Alcaraz a cucerit marele trofeu.

Duelul din finala US Open 2025 va fi a 18-a întâlnire directă dintre cei doi jucători. Carlos Alcaraz îl conduce „la directe” pe Jannik Sinner, scor 10-6.