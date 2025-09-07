Jannik Sinner - Carlos Alcaraz LIVE TEXT (21:00). Finală „de foc” la US Open 2025 - Antena Sport

Închide meniul
Jannik Sinner - Carlos Alcaraz LIVE TEXT (21:00). Finală „de foc" la US Open 2025

Jannik Sinner – Carlos Alcaraz LIVE TEXT (21:00). Finală „de foc" la US Open 2025

Jannik Sinner – Carlos Alcaraz LIVE TEXT (21:00). Finală „de foc” la US Open 2025

Publicat: 7 septembrie 2025, 18:42

Jannik Sinner – Carlos Alcaraz LIVE TEXT (21:00). Finală de foc” la US Open 2025

Jannik Sinner și Carlos Alcaraz/ Profimedia

Jannik Sinner – Carlos Alcaraz, finala „de foc” de la US Open 2025, va fi în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:00. Cei doi s-au întâlnit și în finalele precedentelor două turnee de Grand Slam. 

La Wimbledon, Jannik Sinner l-a învins pe Carlos Alcaraz în patru seturi, scor 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.  

Jannik Sinner – Carlos Alcaraz LIVE TEXT (21:00), în finala US Open 2025 

La Roland Garros, Carlos Alcaraz a triumfat, după o finală istorică. Ibericul de pe locul 2 ATP a revenit de la 0-2 la seturi, salvând trei mingi de meci în setul patru, reușind să se impun ă cu scorul de 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6. 

După cele două finale de la Roland Garros și Wimbledon, Carlos Alcaraz și Jannik Sinner s-au duelat și în finala turneului de 1000 de puncte ATP de la Cincinnati. Liderul ATP s-a retras la scorul de 0-5, iar Alcaraz a cucerit marele trofeu. 

Duelul din finala US Open 2025 va fi a 18-a întâlnire directă dintre cei doi jucători. Carlos Alcaraz îl conduce „la directe” pe Jannik Sinner, scor 10-6. 

În drumul către finala de la Flushing Meadows, Carlos Alcaraz i-a învins pe Reilly Opelka, Mattia Bellucci, Luciano Darderi, Arthur Rinderknech, Jiri Lehecka și pe Novak Djokovic, fără să piardă vreun set. 

De cealaltă parte, Jannik Sinner i-a eliminat pe Vit Kopriva, Alexei Popyrin, Denis Shapovalov, Alexander Bublik, Lorenzo Musetti și pe Felix Auger Aliassime, pierzând câte un set în duelurile cu Shapovalov și cu Auger Aliassime. 

Donald Trump va fi „spectator de lux” la finala masculină din acest an de la US Open. Este de menționat, totodată, că cel care va câștiga duelul va încasa și un premiu uriaș, de cinci milioane de dolari.

