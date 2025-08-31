Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Venus Williams a reuşit o performanţă impresionantă la US Open, la 45 de ani! - Antena Sport

Home | Tenis | Venus Williams a reuşit o performanţă impresionantă la US Open, la 45 de ani!

Venus Williams a reuşit o performanţă impresionantă la US Open, la 45 de ani!

Publicat: 31 august 2025, 8:48

Comentarii
Venus Williams a reuşit o performanţă impresionantă la US Open, la 45 de ani!

Venus Williams, la US Open 2025 / Profimedia Images

Fostul numărul 1 mondial Venus Williams s-a calificat, sâmbătă, alături de partenera sa Leylah Fernandez, în optimile de finală ale turneului de dublu feminin de la US Open.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Americanca în vârstă de 45 de ani şi partenera sa canadiană în vârstă de 22 de ani au învins cu 7-6 (7/1), 6-1 perechea formată din norvegianca Ulrikke Eikeri şi japoneza Eri Hozumi.

La 45 de ani, Venus Williams s-a calificat în optimi la dublu, la US Open

Pentru un loc în sferturile de finală, ele vor înfrunta fie perechea 100% britanică Sonay Kartal-Katie Boulter sau fie cuplul ruso-chinez Ekaterina Alexandrova-Zhang Shuai.

Revenită pe circuitul WTA la sfârşitul lunii iulie, la WTA 500 de la Washington, Venus Williams a fost eliminată în primul tur al US Open la simplu. Dar a primit în ultimul moment o invitaţie din partea organizatorilor pentru a participa la turneul de dublu.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
Observator
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
Cât de dur a fost, de fapt, Bela Karolyi cu Nadia Comăneci. Interdicțiile șocante. „Ajunseseră să bea apă din WC”
Fanatik.ro
Cât de dur a fost, de fapt, Bela Karolyi cu Nadia Comăneci. Interdicțiile șocante. „Ajunseseră să bea apă din WC”
9:54
Mircea Lucescu îi schimbă postul la naţională lui Nicolae Stanciu: “De multe ori îşi epuizează energia”
9:39
Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva
9:19
Jannik Sinner a pierdut un set, dar a reuşit calificarea în optimi la US Open
9:09
VIDEOAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
9:01
Câți bani încasează Jaqueline Cristian după US Open 2025? Românca va avea cea mai bună clasare din carieră
8:41
Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat”
Vezi toate știrile
1 FotoAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali 2 VIDEOOscar Piastri, pole-position în Marele Premiu al Țărilor de Jos. Max Verstappen pleacă din P3 3 FCSB a aflat programul meciurilor din Europa League! Primul duel, cu Go Ahead Eagles 4 Transfer ratat pentru Dinamo. Jucătorul dorit de Zeljko Kopic s-a înţeles cu altă echipă 5 Zeljko Kopic, prima reacție după Dinamo – Hermannstadt 2-0. Ce a spus despre Adrian Mazilu 6 Nemții au remarcat un jucător de la Univ. Craiova după tragerea la sorți din Conference League: “Talent de top”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu