Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, calificare fantastică în sferturile probei de dublu la Dubai - Antena Sport

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat marți în sferturile turneului WTA de la Dubai în proba de dublu. Perechea formată din cele două românce a trecut în trei seturi de cuplul Diana Shnaider – Alexandra Panova.

Este important de precizat că în timpul setului al doilea, Gabriela Ruse a avut nevoie de intervenția staff-ului medical, după ce a vomitat și a acuzat o stare de rău.

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, parcurs excelent la Dubai

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse și-au continuat marți parcursul superb în proba de dublu la turneul WTA de la Dubai, după o victorie în trei seturi obținută în faza optimilor de finală.

După ce a învins în turul precedent perechea favorită numărul șase, cele două românce s-au impus în trei seturi împotriva echipei formate din Diana Shnaider și Alexandra Panova.

Sportivele din România au câștigat disputa în super-tiebreak, scor (8)6-7, 6-3, 10-7, la capătul unui meci ce a durat o oră și 50 de minute. Cele două vor încasa un cec în valoare de $30,400.