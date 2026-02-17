Sorana Cîrstea a scăpat de un duel "de foc" la Dubai. Românca, față în față cu o speranță a tenisului în optimi - Antena Sport

Sorana Cîrstea s-a calificat în urmă cu puțin timp în optimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Dubai, iar românca și-a aflat și viitoarea adversară din competiție. Tenismena de 35 de ani a scăpat de un duel cu Jasmine Paolini, dublă finalistă la turneele de Grand Slam, italianca fiind învinsă de către filipineza Alexandra Eala, care e considerată o speranță a “sportului alb”.
La scurt timp după ce Sorana Cîrstea a reușit o victorie fabuloasă la Dubai și a învins-o pe favorita 10 a competiției, Linda Noskova, a început și meciul care urma să decidă cine va fi adversara româncei. Alexandra Eala și Jasmine Paolini au dat piept, iar italianca era considerată mare favorită “pe hârtie”, fiind cap de serie cu numărul 10.
Cîrstea – Eala, în optimile de la Dubai
Filipineza aflată pe locul 47 WTA nu i-a dat însă nicio șansă sportivei din Top 10 în primul set, când s-a impus cu 6-1 după doar 24 de minute. Cele două break-uri ale lui Eala au făcut diferența astfel în actul inaugural.
În partea a doua a meciului, tot sportiva din Asia a fost cea care a “spart” prima dată serviciul adversarei sale. Paolini s-a repliat și a reușit să facă rebreak-ul, însă Eala a ripostat și ea imediat și în următorul game a câștigat din nou pe serviciul italiencei.
La scorul de 5-4 în favoarea ei, filipineza a ratat trei mingi de meci, iar în game-ul următor Paolini a făcut rebreak-ul din nou, iar meciul s-a dus în tie-break. Acolo, Eala a avut nervii mai tari și s-a impus cu 7-5, câștigând astfel meciul după o oră și 41 de minute.
A star is soaring💫
Alexandra Eala produces a moment of magic as she defeats the No.6 seed Paolini to advance to the Round of 16!#DDFTennis pic.twitter.com/sqcma5rIWw
— wta (@WTA) February 17, 2026
Cîrstea dă peste o posibilă stea din tenis
Cîrstea a scăpat astfel de un duel extrem de dificil, ținând cont că Paolini e o sportivă care s-a menținut constant în Top 10 WTA din 2024 încoace și că și-a demonstrat valoarea prin cele două finale de Grand Slam pe care le-a atins în același an menționat anterior.
Pe de altă parte, românca de 35 de ani va trebui să fie atentă la Eala, care la 20 de ani e considerată drept o tenismenă care poate ajunge în curând un star al sportului. Deși nu are vreun titlu în palmares, filipineza a ieșit în evidență la turneul WTA 1000 de la Miami de anul trecut, când a ajuns în semifinale după ce le-a învins pe Madison Keys și Iga Swiatek.
