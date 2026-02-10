Serena Williams poate reveni în circuitul WTA de pe 22 februarie! Americanca a fost declarată eligibilă - Antena Sport

Serena Williams poate reveni în competiţiile la tenis începând de duminică, 22 februarie – dar nu este clar dacă sau când va reveni marea jucătoare americană.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Numele lui Williams a apărut luni pe lista de reintegrare a Agenţiei Internaţionale de Integritate a Tenisului (ITIA), ceea ce înseamnă că poate participa la turnee de la data specificată, a confirmat organizaţia pentru BBC Sport.

Serena Williams poate reveni în circuitul WTA de pe 22 februarie

Cu toate acestea, campioana de 23 de ori la turnee de Grand Slam nu a anunţat o revenire oficială după ce şi-a încheiat cariera la US Open din 2022.

Jucătoarele retrase pot fi reintegrate şi pot reveni la evenimente odată ce s-au pus la dispoziţie pentru testarea antidoping în afara competiţiei timp de cel puţin şase luni.

În decembrie, ITIA a confirmat pentru BBC Sport că Williams a revenit pe lista jucătoarelor înscrise în lotul de testare antidoping.