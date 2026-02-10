Serena Williams poate reveni în circuitul WTA de pe 22 februarie! Americanca a fost declarată eligibilă - Antena Sport

Închide meniul
Serena Williams poate reveni în circuitul WTA de pe 22 februarie! Americanca a fost declarată eligibilă

Alex Masgras Publicat: 10 februarie 2026, 10:27

Comentarii
Serena Williams / Profimedia

Serena Williams poate reveni în competiţiile la tenis începând de duminică, 22 februarie – dar nu este clar dacă sau când va reveni marea jucătoare americană.

Numele lui Williams a apărut luni pe lista de reintegrare a Agenţiei Internaţionale de Integritate a Tenisului (ITIA), ceea ce înseamnă că poate participa la turnee de la data specificată, a confirmat organizaţia pentru BBC Sport.

Cu toate acestea, campioana de 23 de ori la turnee de Grand Slam nu a anunţat o revenire oficială după ce şi-a încheiat cariera la US Open din 2022.

Jucătoarele retrase pot fi reintegrate şi pot reveni la evenimente odată ce s-au pus la dispoziţie pentru testarea antidoping în afara competiţiei timp de cel puţin şase luni.

În decembrie, ITIA a confirmat pentru BBC Sport că Williams a revenit pe lista jucătoarelor înscrise în lotul de testare antidoping.

Williams, în vârstă de 44 de ani, a postat pe reţelele de socializare: „NU mă mai întorc. Acest foc este o nebunie.”

Apoi a refuzat să excludă o revenire la sfârşitul lunii ianuarie, declarând pentru Today Show: „Nu ştiu, voi vedea doar ce se întâmplă.”

Intervievatoarea Savannah Guthrie a insistat şi mai mult pe Williams, spunând că „asta e un posibil pentru mine”, iar Williams a spus: „Nu e un posibil.”

Întrebată dacă a reintrat în lotul de testare antidoping, Williams a spus: „Nu ştiu dacă am fost exclusă. Ascultaţi, nu pot discuta despre asta.”

Williams a vorbit anterior despre utilizarea medicamentelor pentru slăbit în august şi a apărut într-o reclamă pentru acest medicament în timpul Super Bowl-ului de duminică.

Serena, de 23 de ori campioană de Grand Slam la simplu, nu a apreciat niciodată cuvântul retragere şi, în schimb, a spus că „evoluează” departe de acest sport când şi-a încheiat cariera la New York.

Doar Margaret Court şi Novak Djokovici au câştigat mai multe titluri de Grand Slam la simplu decât Williams.

Ea şi sora ei mai mare, Venus, care este încă activă în circuitul WTA, au câştigat împreună 14 titluri de Grand Slam la dublu şi trei medalii de aur olimpice.

