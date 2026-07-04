Sorana Cîrstea a cedat nervos în disputa cu Linda Noskova de la Wimbledon: „Toți sunteți inutili”

Sorana Cîrstea a ratat șansa de a ajunge în premieră în optimile turneului de la Wimbledon, fiind învinsă în turul al treilea de cehoaica Linda Noskova, scor 6-2, 3-6, (9)6-7.
Jucătoarea noastră a avut și un moment de nervozitate spre finalul setului al doilea, când a răbufnit la adresa celor aflați în loja sa, momentul fiind surprins și pe transmisia TV.
Sorana Cîrstea, moment nervos cu cei din staff la Wimbledon
Sorana Cîrstea și-a încheiat parcursul de la Wimbledon în turul al treilea, după ce a cedat în trei seturi în fața Lindei Noskova, ocupanta locului 12 mondial.
Deși câștigase fără emoții primul set, cea mai bine clasată jucătoarea a României a fost întoarsă de adversara sa. Tensiunea meciului a copleșit-o în finalul setului al doilea.
Înainte ca Noskova să trimită meciul în decisiv, Sorana a avut o răbufnire la adresa celor aflați în loja sa: „Lăsați-mă în pace! Toți sunteți inutili”, a strigat Sorana.
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