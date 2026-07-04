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Surpriză uriașă la Wimbledon! Elena Rybakina, OUT din turul al treilea

Daniel Işvanca Publicat: 4 iulie 2026, 17:11

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Surpriză uriașă la Wimbledon! Elena Rybakina, OUT din turul al treilea

Elena Rybakina / Profimedia

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Elena Rybakina nu a prins săptămâna a doua la Wimbledon, campioana din acest an de la Australian Open fiind eliminată în turul al treilea, de Elise Mertens.

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Sportiva a ratat șansa de a urca pe prima poziție în clasamentul mondial, prin această înfrângere în două seturi în fața ocupantei locului 27 din ierarhia WTA.

Elena Rybakina, învinsă de Elise Mertens la Wimbledon

Elena Rybakina s-a oprit sâmbătă în turul al treilea la All England Club, după ce a fost învinsă de Elise Mertens, cap de serie numărul 27 la Wimbledon.

Ocupanta locului secund din ierarhia WTA a cedat în două seturi, scor (4)6-7, 1-6, la capătul unui meci ce a durat o oră și 38 de minute. Rybakina a cucerit Wimbledon în anul 2022.

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