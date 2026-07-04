Cad favoritele pe capete la Wimbledon! Iga Swiatek, eliminată surprinzător în turul al treilea

Surprize mari în cursul zilei de sâmbătă la Wimbledon, acolo unde o altă mare favorită a fost eliminată. Iga Swiatek, campioana de anul trecut de la All England Club, a fost învinsă în mod neașteptat în turul al treilea.

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Clasată pe locul al treilea în ierarhia WTA, poloneza a cedat în două seturi în duelul cu Alexandra Eala (21 ani, locul 32 mondial), după un meci de peste două ore.

Iga Swiatek, eliminată de Alexandra Eala la Wimbledon

Iga Swiatek a ratat șansa de a-și apăra trofeul cucerit anul trecut la Wimbledon, după ce a fost eliminată în turul al treilea al competiției, de Alexandra Eala.

Sportiva din Polonia a fost învinsă în două seturi, scor 7-6(9), 6-2, la capătul unui meci ce a durat două ore și 15 minute. Este a doua victorie din carieră pe care jucătoarea din Filipine o obține în fața fostei lidere WTA. S-a mai întâmplat și anul trecut la Miami.

Eala d. Iga Swiatek 7-6(9) 6-2

ALEX BECOMES THE FIRST FILIPINO PLAYER, MAN OR WOMAN, TO REACH THE 2ND WEEK OF A GRAND SLAM IN THE OPEN ERA.

Utterly fearless performance against the defending champion.

She now leads the head to head 2-1 against Iga.

✅1st Wimbledon R16

✅5th… pic.twitter.com/YtMwI833Ju

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 4, 2026