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Sorana Cîrstea, debut cu victorie la Queen’s! Va juca în optimi împotriva Emmei Răducanu

Alex Masgras Publicat: 9 iunie 2026, 17:31

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Sorana Cîrstea, debut cu victorie la Queens! Va juca în optimi împotriva Emmei Răducanu

Sorana Cîrstea / Getty Images

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Sorana Cîrstea a obținut victoria în primul meci pe iarbă din acest sezon. În primul tur de la Queen’s, românca a întâlnit-o pe Maddison Inglis (151 WTA), pe care a învins-o cu 6-4, 5-7, 6-2, după 2 ore și 29 de minute de joc.

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În prezent pe locul 18 în clasamentul WTA, Sorana Cîrstea este a șaptea favorită a turneului WTA 500 de la Londra. Cîrstea s-a impus în fața jucătoarei din Australia la prima întâlnire directă dintre cele două.

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală de la Queen’s! Românca va juca pentru un loc în sferturile de finală împotriva Emmei Răducanu

Sorana Cîrstea a făcut un meci bun la prima partidă pe iarbă în acest sezon, chiar dacă avea șansa de a închide încă din setul al doilea meciul, atunci când avea 5-4 și servea. Inglis a reușit să întoarcă și să trimită duelul în decisiv, acolo unde românca s-a distanțat rapid și a obținut calificarea în sferturile de finală.

Pentru un loc în sferturile de finală, Sorana Cîrstea o va întâlni pe Emma Răducanu. Britanica a trecut în primul tur de la Queen’s de Anna Blinkova într-un meci în care a defilat și pe care l-a câștigat cu 6-0, 6-3, după doar 64 de minute de joc.

Sorana Cîrstea o va întâlni astfel pe Emma Răducanu pentru a treia oară în carieră pe jucătoarea cu origini în România. Prima oară, cele două s-au întâlnit în 2021, la Wimbledon, turneul în care Răducanu a strălucit pentru prima oară. Atunci, Emma Răducanu s-a impus cu 6-3, 7-5.

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Cîrstea și-a luat revanșa la începutul acestui an. În luna februarie, la Transylvania Open, cele două s-au întâlnit la Cluj, dar de data aceasta reprezentanta României a câștigat fără drept de apel. Meciul a fost câștigat de Sorana cu 6-0, 6-2. Tot ea avea să și câștige turneul de la Cluj.

Revenind la meciul cu Inglis, aceasta este o victorie extrem de importantă pentru Cîrstea. Românca nu mai câștigase un meci pe iarbă din 2023, la Wimbledon.

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