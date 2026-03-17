A fost condamnat după ce și-a abandonat partenera pe munte, la aproape 4.000 metri altitudine

Sebastian Ujica Publicat: 17 martie 2026, 18:25

Un alpinist pe nume Thomas Plamberger a fost condamnat la 5 luni de închisoare cu suspendare și a primit o amendă de 9.600 de euro pentru „omor din culpă prin neglijență gravă” după ce și-a abandonat partenera, Kerstin Gurtner când au escaladat vârful Grossglockner (3.798 metri)

Kerstin Gurtner a murit de hipotermie, după ce Plamberger a lăsat-o legată de o stâncă cu o chingă, în condiții de vânt puternic și -8 grade celsius.

Plamberger a spus în fața instanței că a vrut să rămână cu Kerstin, însă aceasta l-a îndemnat să plece pentru a-și salva viața. Intenția lui a fost să caute ajutor, însă procurorii au demonstrat că Plamberger a așteptat prea mult pentru a declara urgența.

Un elicopter survolase zona fără ca cei doi să dea semne semne de alarmă și nici nu au activat un apel de urgență în ciuda faptului că situația era serioasă. Corpul înghețat al lui Kerstin a fost recuperat la 10 dimineața, la 6 ore și jumătate după ce Plamberger a declarat explicit urgența.

Se schimbă legile?

L’Equipe vorbește astăzi despre acest caz ca fiind un punct de cotitură în ceea ce privește Legile Muntelui. Asta pentru că Plamberger a fost condamnat pentru că acționat ca „ghid de facto” pentru parteneră, având experiența mai mare.

Profesorul Severin Glaser de la Universitatea din Innsbruck spune că judecătorul a luat o „decizie dificilă” în condițiile în care răspunderea penală pentru o moarte survenită în condiții extreme este rară, condamnarea venind pe baza unei „omisiuni de a preveni” și nu a unui act direct care a produs decesul.

Atât Plamberger, cât și procurorul au făcut apel la decizie. Primul pentru anularea ei, al doilea pentru o pedeapsă mai aspră. Chiar dacă decizia va fi confirmată la apel sau sentința va fi și mai aspră, experții consultați de L’Equipe spun că este greu de crezut că lucrurile se vor schimba în afara jurisprundenței austriece și că șansele ca acesta să ajungă la o instanță europeană sau să uniformizeze abordarea penală în alte țări.

