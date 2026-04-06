A murit Sir Craig Reedie, fost preşedinte al WADA. A condus şi Asociaţia Olimpică Britanică

Bogdan Stănescu Publicat: 6 aprilie 2026, 22:06

Sir Craig Reedie a decedat la 84 de ani - Profimedia Images

Sir Craig Reedie, fostul preşedinte al Asociaţiei Olimpice Britanice (BOA) şi preşedinte al Agenţiei Mondiale Antidoping (WADA), a decedat la vârsta de 84 de ani.

Reedie a condus BOA între 1992 şi 2005, înainte de a deveni al treilea preşedinte al WADA, funcţie pe care a deţinut-o între 2014 şi 2019.

În calitate de preşedinte al BOA, a făcut parte din echipa care a câştigat candidatura Londrei pentru Jocurile Olimpice şi Paralimpice din 2012 şi a continuat să ocupe funcţia de director al comitetului de organizare pentru cele două evenimente.

De asemenea, a fost membru al comitetului executiv al Comitetului Olimpic Internaţional (CIO) între 2009 şi 2012 şi vicepreşedinte al acestuia între 2012 şi 2016.

Dacă aţi lucrat în domeniul sportului olimpic, este foarte probabil să-l fi cunoscut pe Sir Craig Reedie. Ce norocoşi am fost cu toţii”, a declarat Dame Katherine Grainger, actuala preşedintă a BOA.

“Sir Craig şi-a dedicat întreaga viaţă în slujba sportului şi a Mişcării Olimpice”

Puţini cunoşteau mişcarea olimpică mai bine şi şi mai puţini i-au servit cu atâta distincţie. Serviciul său dedicat BOA, CIO şi WADA este remarcabil. A luptat întotdeauna cu înverşunare pentru sportul olimpic şi a luptat şi mai cu înverşunare pentru un sport curat. În acest demers, a văzut atât laturile pozitive, cât şi, inevitabil, cele negative ale sistemului nostru sportiv. Măreţia lui Craig a constat în faptul că nimic nu i-a diminuat dragostea pentru sport şi, în special, pentru mişcarea olimpică”, a declarat Reedie.

Reedie a fost jucător internaţional de badminton, reprezentând Marea Britanie în anii 1960, iar ulterior a condus Federaţia Scoţiană de Badminton.

În 1981, a fost ales preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Badminton, unde a condus campania de succes pentru includerea badmintonului la Jocurile Olimpice din 1992 de la Barcelona.

El a prezidat WADA în timpul dezvăluirii dopajului sponsorizat de stat de către Rusia, ceea ce a dus la interzicerea sportivilor din această ţară de a concura sub steagul naţional.

Sir Craig şi-a dedicat întreaga viaţă în slujba sportului şi a Mişcării Olimpice”, a declarat preşedinta CIO, Kirsty Coventry.

A fost un apărător neclintit al integrităţii, ghidând comunitatea sportivă globală prin unele dintre cele mai dificile momente ale sale, cu demnitate şi hotărâre. Contribuţia sa la Jocurile Olimpice, la sportul curat şi la dezvoltarea sportivilor din întreaga lume va dăinui pentru generaţiile viitoare”, a mai spus ea.

Reedie a fost numit Comandor al Imperiului Britanic (CBE) în 1999, a fost ridicat la rangul de Cavaler în 2006 şi a fost ulterior ridicat la rangul de Cavaler al Marii Cruci (GBE) în 2018.

