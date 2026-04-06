A murit Sir Craig Reedie, fost preşedinte al WADA. A condus şi Asociaţia Olimpică Britanică

Sir Craig Reedie, fostul preşedinte al Asociaţiei Olimpice Britanice (BOA) şi preşedinte al Agenţiei Mondiale Antidoping (WADA), a decedat la vârsta de 84 de ani.

Reedie a condus BOA între 1992 şi 2005, înainte de a deveni al treilea preşedinte al WADA, funcţie pe care a deţinut-o între 2014 şi 2019.

În calitate de preşedinte al BOA, a făcut parte din echipa care a câştigat candidatura Londrei pentru Jocurile Olimpice şi Paralimpice din 2012 şi a continuat să ocupe funcţia de director al comitetului de organizare pentru cele două evenimente.

De asemenea, a fost membru al comitetului executiv al Comitetului Olimpic Internaţional (CIO) între 2009 şi 2012 şi vicepreşedinte al acestuia între 2012 şi 2016.

„Dacă aţi lucrat în domeniul sportului olimpic, este foarte probabil să-l fi cunoscut pe Sir Craig Reedie. Ce norocoşi am fost cu toţii”, a declarat Dame Katherine Grainger, actuala preşedintă a BOA.