A fost numit selecționerul Statelor Unite la baschet. Alesul, palmares cu 2 titluri și 4 patru finale de NBA - Antena Sport

A fost numit selecționerul Statelor Unite la baschet. Alesul, palmares cu 2 titluri și 4 patru finale de NBA

Andrei Nicolae Publicat: 15 octombrie 2025, 10:36

Erik Spoelstra, la celebrarea titlului câștigat de Miami Heat în 2012 alături de Dwyane Wade / Profimedia

Erik Spoelstra, antrenorul formaţiei Miami Heat, a fost numit selecţionerul echipei masculine de baschet a Statelor Unite până la Jocurile Olimpice 2028 de la Los Angeles, a anunţat Federaţia americană de baschet, marţi, conform AFP.

Echipele SUA, compuse din vedete ale NBA, au în palmares 17 titluri olimpice, dintre care cinci consecutive începând cu 2008.

Palmaresul lui Erik Spoelstra ca antrenor + Primele reacții

Este o onoare extraordinară. A reprezenta ţara noastră şi a conduce sportivi de talie mondială în competiţii prestigioase este unul dintre cele mai mari privilegii din sport. Aştept cu nerăbdare să continui tradiţia excelenţei şi a muncii în echipă care defineşte USA Basketball“, a spus Spoelstra.

În vârstă de 54 de ani, Spoelstra a fost antrenor secund al campioanei olimpice de la Paris din 2024 şi secundul lui Steve Kerr în echipa care a terminat pe locul patru la Cupa Mondială din 2023.

El şi-a petrecut întreaga cariera de antrenor în NBA la echipa din Florida. I s-a alăturat lui Miami Heat în 1995 ca antrenor secund şi a preluat funcţia de antrenor principal în 2008, după demisia lui Pat Riley.

A câştigat campionatul cu Miami Heat avându-l pe LeBron James în echipă de două ori: în 2012 şi în 2013. James a fost desemnat MVP-ul ambelor finale. De asemenea, Spoelstra a condus echipa din Florida spre alte patru finale NBA: 2011, 2014, 2020 şi 2023.

Prima mare competiţie pentru Spoelstra va fi Cupa Mondială FIBA din 2027 de la Doha.

