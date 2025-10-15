A fost numit selecționerul Statelor Unite la baschet. Alesul, palmares cu 2 titluri și 4 patru finale de NBA - Antena Sport

Erik Spoelstra, la celebrarea titlului câștigat de Miami Heat în 2012 alături de Dwyane Wade / Profimedia

Erik Spoelstra, antrenorul formaţiei Miami Heat, a fost numit selecţionerul echipei masculine de baschet a Statelor Unite până la Jocurile Olimpice 2028 de la Los Angeles, a anunţat Federaţia americană de baschet, marţi, conform AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipele SUA, compuse din vedete ale NBA, au în palmares 17 titluri olimpice, dintre care cinci consecutive începând cu 2008.

Palmaresul lui Erik Spoelstra ca antrenor + Primele reacții

“Este o onoare extraordinară. A reprezenta ţara noastră şi a conduce sportivi de talie mondială în competiţii prestigioase este unul dintre cele mai mari privilegii din sport. Aştept cu nerăbdare să continui tradiţia excelenţei şi a muncii în echipă care defineşte USA Basketball“, a spus Spoelstra.

The head coach of the USA Basketball Men’s National Team, Erik Spoelstra! 🇺🇸 #USABMNT pic.twitter.com/qxhPN6zSOv

— USA Basketball (@usabasketball) October 14, 2025

În vârstă de 54 de ani, Spoelstra a fost antrenor secund al campioanei olimpice de la Paris din 2024 şi secundul lui Steve Kerr în echipa care a terminat pe locul patru la Cupa Mondială din 2023.