U-BT Cluj a câștigat Supercupa României - Antena Sport

U-BT Cluj-Napoca a cucerit pentru a cincea oară Supercupa României la baschet masculin, după ce a învins-o pe CSO Voluntari cu scorul de 80-75 (20-19, 29-20, 14-18, 17-18), sâmbătă seara, în Sala ”Dumitru Popescu-Colibaşi” din Braşov.

”U” a mai câştigat trofeul în 2016, 2018, 2021 şi 2022, ultimele trei ediţii disputându-le contra aceleiaşi echipe.

U-BT Cluj a câștigat o nouă Supercupă a României

Primul sfert al meciului a fost echilibrat, dar apoi campioana s-a desprins şi şi-a păstrat avantajul până la final, notează agerpres.ro.

Daron Russell, cu 21 puncte, 3 recuperări, Patrick Neal Richard, 17 p, 6 rec, 3 pase decisive, Iverson Latrell Molinar Jones, 18 p, Trey Leavitt Woodbury, 11 p, s-au remarcat de la învingători.

Cei mai buni de la ilfoveni, deţinătorii Cupei României, au fost Lee Edward Skinner,cu 15 p, 5 rec, şi Sacar Kofi Assante Anim, 14 p, 4 rec.