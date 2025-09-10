Slovenia lui Luka Doncic, OUT de la EuroBasket 2025. Performanța starului din NBA, anulată de Germania - Antena Sport

Naționala de baschet masculin a Sloveniei a fost eliminată în sferturile de finală ale Campionatului European de Baschet de Germania. “Regina” lumii s-a impus cu impus cu 99-91 în meciul de la Riga, la capătul unui duel în care performanța uluitoare a lui Luka Doncic nu a fost de ajuns pentru a-și trimite țara în “careul de ași”.
Superstarul din NBA a înregistrat un double-double, cu 39 de puncte în contul său.
Slovenia, eliminată de la Europeanul de Baschet
Echipa din balcani a început mult mai bine partida din sferturile de finală, iar după primul sfert conducea cu 11 puncte campioana mondială en-titre. Germania a dat semne de revenire, iar în sfertul al doilea a restabilit egalitatea, însă tot Slovenia a intrat cu un avantaj la pauza mare, când tabela arăta scorul de 49-43.
Luka Doncic&Co. au continuat să controleze meciul și după ieșirea de la vestiare, iar după cel de-al treilea sfert aveau un ecart de patru puncte. Cu toate acestea, un coș marcat la “buzzer” de nemți înainte de ultimul sfert le-au oferit un moral excelent jucătorilor antrenați de Alan Ibrahimagic.
INCREDIBLE! Tristan Da Silva knocks down the #TissotBuzzerBeater from half-court to end the third quarter! 🚨🇩🇪 pic.twitter.com/rTiuhrbyJi
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 10, 2025
Campioana mondială en-titre a ieșit mult mai montată și a preluat conducerea partidei, iar pe final a reușit chiar să se desprindă de Slovenia și să își facă un meci ușor în ultimele minute. Germania s-a impus astfel cu 99-91 în fața echipei lui Luka Doncic, deși superstarul lui Los Angeles Lakers a oferit o prestație incredibilă.
GERMANY GOING TO THE SEMI-FINALS 🇩🇪 #EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/XNEnLLxMKC
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 10, 2025
Conducătorul de joc a adunat 39 de puncte, 10 recuperări și 7 assist-uri în 32 de minute. Odată cu eșecul de la EuroBasket 2025, Doncic și Slovenia rămân doar cu Europeanul din 2017 în palmares. De cealaltă parte, Germania o va înfrunta în semifinale pe Finlanda pentru un loc în ultimul act.
