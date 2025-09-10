Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Slovenia lui Luka Doncic, OUT de la EuroBasket 2025. Performanța starului din NBA, anulată de Germania - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Baschet | Slovenia lui Luka Doncic, OUT de la EuroBasket 2025. Performanța starului din NBA, anulată de Germania

Slovenia lui Luka Doncic, OUT de la EuroBasket 2025. Performanța starului din NBA, anulată de Germania

Andrei Nicolae Publicat: 10 septembrie 2025, 23:26

Comentarii
Slovenia lui Luka Doncic, OUT de la EuroBasket 2025. Performanța starului din NBA, anulată de Germania

Luka Doncic, în timpul unui meci de la EuroBasket / Profimedia

Naționala de baschet masculin a Sloveniei a fost eliminată în sferturile de finală ale Campionatului European de Baschet de Germania. “Regina” lumii s-a impus cu impus cu 99-91 în meciul de la Riga, la capătul unui duel în care performanța uluitoare a lui Luka Doncic nu a fost de ajuns pentru a-și trimite țara în “careul de ași”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Superstarul din NBA a înregistrat un double-double, cu 39 de puncte în contul său.

Slovenia, eliminată de la Europeanul de Baschet

Echipa din balcani a început mult mai bine partida din sferturile de finală, iar după primul sfert conducea cu 11 puncte campioana mondială en-titre. Germania a dat semne de revenire, iar în sfertul al doilea a restabilit egalitatea, însă tot Slovenia a intrat cu un avantaj la pauza mare, când tabela arăta scorul de 49-43.

Luka Doncic&Co. au continuat să controleze meciul și după ieșirea de la vestiare, iar după cel de-al treilea sfert aveau un ecart de patru puncte. Cu toate acestea, un coș marcat la “buzzer” de nemți înainte de ultimul sfert le-au oferit un moral excelent jucătorilor antrenați de Alan Ibrahimagic.

Reclamă
Reclamă

Campioana mondială en-titre a ieșit mult mai montată și a preluat conducerea partidei, iar pe final a reușit chiar să se desprindă de Slovenia și să își facă un meci ușor în ultimele minute. Germania s-a impus astfel cu 99-91 în fața echipei lui Luka Doncic, deși superstarul lui Los Angeles Lakers a oferit o prestație incredibilă.

Conducătorul de joc a adunat 39 de puncte, 10 recuperări și 7 assist-uri în 32 de minute. Odată cu eșecul de la EuroBasket 2025, Doncic și Slovenia rămân doar cu Europeanul din 2017 în palmares. De cealaltă parte, Germania o va înfrunta în semifinale pe Finlanda pentru un loc în ultimul act.

Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa H?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
Observator
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
Câți bani primesc Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express. Cei doi foști fotbaliști sunt plătiți regește de Antena 1
Fanatik.ro
Câți bani primesc Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express. Cei doi foști fotbaliști sunt plătiți regește de Antena 1
23:37
Tricolorii distruşi de Mihai Stoica după ruşinea din Cipru: “A făcut o partidă execrabilă / Trebuia să tacă”
23:14
Adrian Mititelu, prima reacţie după ce FCU Craiova a fost exclusă din toate competiţiile: “Nişte impostori”
22:48
Mihai Stoica și Victor Angelescu, dialog despre posibilul înlocuitor al lui Mircea Lucescu: “Are voie?”
22:34
Anunţul lui Mihai Stoica despre accidentarea lui Adrian Şut! Probleme mari pentru FCSB
22:17
Lovitură pentru Sepsi. Meci pierdut la “masa verde” dintr-un motiv stupid
22:03
Foto“Cea mai proastă noapte” Momente teribile pentru Gabi Tamaş şi Dan Alexa în Filipine: “Psihic, m-a terminat”
Vezi toate știrile
1 “Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2! 2 “Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena 3 Gigi Becali a anunţat care e antrenorul care ar trebui să preia România în locul lui Mircea Lucescu: “E cel mai bun” 4 EXCLUSIV„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România 5 Dialog incredibil între Gigi Becali şi Mircea Lucescu: “Gigi, care e plângerea? / Dacă îmi permiţi” 6 EXCLUSIVMircea Lucescu se gândeşte să părăsească naţionala după egalul cu Cipru: “Sunt foarte dezamăgit, nu mă aşteptam”
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic
Mircea Lucescu a numit jucătorul care are „ușa închisă” la echipa națională: “Prefer să nu-l mai chem”Mircea Lucescu a numit jucătorul care are „ușa închisă” la echipa națională: “Prefer să nu-l mai chem”