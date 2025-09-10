Slovenia lui Luka Doncic, OUT de la EuroBasket 2025. Performanța starului din NBA, anulată de Germania - Antena Sport

Naționala de baschet masculin a Sloveniei a fost eliminată în sferturile de finală ale Campionatului European de Baschet de Germania. “Regina” lumii s-a impus cu impus cu 99-91 în meciul de la Riga, la capătul unui duel în care performanța uluitoare a lui Luka Doncic nu a fost de ajuns pentru a-și trimite țara în “careul de ași”.

Superstarul din NBA a înregistrat un double-double, cu 39 de puncte în contul său.

Slovenia, eliminată de la Europeanul de Baschet

Echipa din balcani a început mult mai bine partida din sferturile de finală, iar după primul sfert conducea cu 11 puncte campioana mondială en-titre. Germania a dat semne de revenire, iar în sfertul al doilea a restabilit egalitatea, însă tot Slovenia a intrat cu un avantaj la pauza mare, când tabela arăta scorul de 49-43.

Luka Doncic&Co. au continuat să controleze meciul și după ieșirea de la vestiare, iar după cel de-al treilea sfert aveau un ecart de patru puncte. Cu toate acestea, un coș marcat la “buzzer” de nemți înainte de ultimul sfert le-au oferit un moral excelent jucătorilor antrenați de Alan Ibrahimagic.

INCREDIBLE! Tristan Da Silva knocks down the #TissotBuzzerBeater from half-court to end the third quarter! 🚨🇩🇪 pic.twitter.com/rTiuhrbyJi

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 10, 2025