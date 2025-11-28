Final interzis cardiacilor. Ignas Sargiunas, erou cu 3 aruncări de la 3 puncte cu 10 secunde înainte de final - Antena Sport

Partida din preliminariile pentru Cupa Mondială de baschet dintre Marea Britanie și Lituania a oferit un final cum rar se vede în sportul de pe parchet. Cu 10 secunde înainte de final, britanicii aveau un avans de șapte puncte și victoria era în “buzunarul” lor, însă ce a urmat a fost de domeniul fantasticului.

Ultimele secunde ale duelului ale duelului dintre Marea Britanie și Lituania au fost de-a dreptul dramatice. La scorul de 87-80 pentru insulari, lituanianul Ignas Sargiunas a reușit o aruncare de la trei puncte și a redus diferența la doar patru puncte cu 9.8 secunde rămase pe ceas.

Revenire fabuloasă în Marea Britanie – Lituania

La scorul de 87-83, Lituania a faultat intenționat și i-a trimis pe britanici la linia de libere, unde baschetbaliștii au convertit o singură aruncare din două. Imediat după, Sargiunas s-a grăbit să arunce din nou de la trei puncte și a marcat din nou.

Cu 3.5 secunde rămase pe cronometru, la scorul de 88-86, Marea Britanie a cerut un timeout pentru a se organiza și pentru a repune mingea din jumătatea Lituaniei. Planul insularilor nu a funcționat, pentru că pasa din repunere a fost una greșită, Sargiunas a recuperat imediat și a aruncat de la mare distanță, reușind un buzzer-beater fabulos care a adus victoria dramatică a naționalei sale.

Lituania s-a impus astfel cu 89-88, marcând nouă puncte în ultimele 10 secunde, performanța lui Sargiunas fiind asemănată cu cele ale legendarilor Reggie Miller în 1995 sau Tracy McGrady în 2004.