Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Final interzis cardiacilor. Ignas Sargiunas, erou cu 3 aruncări de la 3 puncte cu 10 secunde înainte de final - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Baschet | Final interzis cardiacilor. Ignas Sargiunas, erou cu 3 aruncări de la 3 puncte cu 10 secunde înainte de final
VIDEO

Final interzis cardiacilor. Ignas Sargiunas, erou cu 3 aruncări de la 3 puncte cu 10 secunde înainte de final

Andrei Nicolae Publicat: 28 noiembrie 2025, 10:54

Comentarii
Final interzis cardiacilor. Ignas Sargiunas, erou cu 3 aruncări de la 3 puncte cu 10 secunde înainte de final

Jucătorii Lituaniei, în timpul meciului cu Marea Britanie / Profimedia

Partida din preliminariile pentru Cupa Mondială de baschet dintre Marea Britanie și Lituania a oferit un final cum rar se vede în sportul de pe parchet. Cu 10 secunde înainte de final, britanicii aveau un avans de șapte puncte și victoria era în “buzunarul” lor, însă ce a urmat a fost de domeniul fantasticului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ultimele secunde ale duelului ale duelului dintre Marea Britanie și Lituania au fost de-a dreptul dramatice. La scorul de 87-80 pentru insulari, lituanianul Ignas Sargiunas a reușit o aruncare de la trei puncte și a redus diferența la doar patru puncte cu 9.8 secunde rămase pe ceas.

Revenire fabuloasă în Marea Britanie – Lituania

La scorul de 87-83, Lituania a faultat intenționat și i-a trimis pe britanici la linia de libere, unde baschetbaliștii au convertit o singură aruncare din două. Imediat după, Sargiunas s-a grăbit să arunce din nou de la trei puncte și a marcat din nou.

Cu 3.5 secunde rămase pe cronometru, la scorul de 88-86, Marea Britanie a cerut un timeout pentru a se organiza și pentru a repune mingea din jumătatea Lituaniei. Planul insularilor nu a funcționat, pentru că pasa din repunere a fost una greșită, Sargiunas a recuperat imediat și a aruncat de la mare distanță, reușind un buzzer-beater fabulos care a adus victoria dramatică a naționalei sale.

Lituania s-a impus astfel cu 89-88, marcând nouă puncte în ultimele 10 secunde, performanța lui Sargiunas fiind asemănată cu cele ale legendarilor Reggie Miller în 1995 sau Tracy McGrady în 2004.

Reclamă
Reclamă


Cel din urmă a înscris 13 puncte în 35 de secunde pentru a le aduce victoria lui Houston Rockets într-un meci cu San Antonio Spurs, în timp ce celebrul marcator de la linia de 3 a marcat opt puncte în aproape nouă secunde într-un meci dintre Indiana Pacers și New York Knicks, din semifinalele Conferinței de Est.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cele trei tipuri de companii din România și cine câștigă competiția pe termen lung
Observator
Cele trei tipuri de companii din România și cine câștigă competiția pe termen lung
Motivul halucinant din spatele gafelor lui Ngezana. Gigi Becali: „De ce crezi tu că e el așa mort?”
Fanatik.ro
Motivul halucinant din spatele gafelor lui Ngezana. Gigi Becali: „De ce crezi tu că e el așa mort?”
12:37
Alarmă la FCSB! Daniel Bîrligea, în pericol de accidentare
12:11
“Dacă face asta, gluma se îngroașă”. Giovanni Becali, verdict după tensiunile apărute la Interul lui Chivu
11:53
Marius Şumudică la FCSB în locul lui Charalambous? Giovanni Becali a dat cărţile pe faţă în direct
11:35
Kosovarii aruncă cu banii: 1.5 milioane de euro pentru calificarea naţionalei la World Cup 2026
11:33
VIDEOScene incredibile în Argentina! Garda de onoare, boicotată. Pedepse în masă, cea mai mare e de 6 luni
10:18
România a urcat peste Ungaria în clasamentul coeficienților UEFA. Cum arată ierarhia după ultimele meciuri
Vezi toate știrile
1 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 4 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 5 Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League 6 Steaua Roșie – FCSB 1-0. A patra înfrângere a campioanei în 5 meciuri în grupă! Gazdele, victorie în 10 oameni
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând