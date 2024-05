Echipa care vrea să fie surpriza la Campionatul Mondial de Hochei are planuri mari: "Suntem ambiţioşi" - Antena Sport

Echipa care vrea să fie surpriza la Campionatul Mondial de Hochei are planuri mari: „Suntem ambiţioşi”

Krystian Dzuinski, căpitanul polonezilor, ajuns la 35 de ani, a luat parte la această călătorie. Înaintea turneului din Cehia, el a vorbit despre obiectivul echipei, acela de a rămâne în Grupa Mondială:

„Oamenii ne acordă mai multă atenţie. Au venit şi mai mulţi sponsori la federaţie. După numai un an, totul arată mai bine, dar trebuie să rămânem încă un an, apoi încă un an. Asta ar da şansa tinerilor noştri să joace în campionate mai puterice”, a spus Dzuinski.

Reclamă

It's almost time.🤩 Get ready for the 2024 #MensWorlds in Czechia and don't miss a second!🏆🇨🇿 pic.twitter.com/VX7w0cRtXC

— IIHF (@IIHFHockey) May 1, 2024

Portarul polonezilor, John Murray, este născut în Statele Unite, dar activează în Polonia de 10 ani. La fel ca Dzuinski, el vede schimbările din hocheiul polonez, dar este conştient că echipa sa va avea o misiune dificilă la turneul organizat de Praga şi Ostrava:

„Nu putem spune că jucăm spectaculos, dar suntem ambiţioşi. Aşteptăm scânteia. În acest moment este vorba despre proces, nu despre rezultate. Suntem destul de realişti. Vrem să facem suficient pentru a ne menţine în Grupa Mondială. Ştim că ne trebuie puncte cu echipe precum Kazahstan sau Franţa. Poate câteva puncte şi cu alte echipe”, a spus şi Murray.

Reclamă 4 / 0/3

Polonia va juca meciurile de la Campionatul Mondial de Hochei la Ostrava, foarte aproape de graniţă. Polonezii se aşteaptă la o susţinere masivă la acest turneu: „Va fi plin de polonezi. Va fi o nebunie şi asta ne va ajuta. Publicul va fi foarte zgomotos şi asta ne va ajuta să luăm puncte”, a mai spus Dzuinski. Polonia se află în Grupa B de la Campionatul Mondial din Cehia, alături de Franţa, Germania, Letonia, Slovacia, Suedia, Kazahstan şi Statele Unite ale Americii. Polonezii vor debuta sâmbătă, de la ora 17:20, cu Letonia, LIVE în AntenaPLAY. (VEZI AICI PROGRAMUL COMPLET DE LA CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI) Totul despre AntenaPLAY AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop. Ai sport in AntenaPLAY Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Cine va câştiga Balonul de Aur 2024? Jude Bellingham Kylian Mbappe Vinicius Jr Harry Kane Altul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...